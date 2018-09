Classifica mondiale Università | Bocconi di Milano tra le migliori Sesta su 100 | lavoro a

Classifica mondiale MotoGP 2018 : Marc Marquez padrone assoluto - +67 su Dovizioso. Valentino Rossi terzo : Marc Marquez è sempre più padrone indiscusso del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati, secondo nel GP di San Marino, ha rafforzato ulteriormente la propria leadership nella Classifica generale: il Campione del Mondo ora ha 67 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso (trionfatore a Misano) che ha così operato il sorpasso su Valentino Rossi, soltanto settimo nella gara di casa. Di seguito la Classifica del Mondiale MotoGP ...

Classifica mondiale Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : Francesco Bagnaia vince e allunga a +8 su Miguel Oliveira : Il Gran Premio di San Marino 2018 della Moto2 è stato letteralmente dominato da Francesco “Pecco” Bagnaia che porta il suo margine da +3 a +8 punti su Miguel Oliveira, giunto secondo nella gara odierna. L’alfiere dello Sky Racing VR46 team, dunque, amplia di cinque punti il suo vantaggio a sei gare dalla conclusione del Mondiale, che si annuncia quanto mai infuocato in questo finale. Sparisce di scena ufficialmente Alex ...

Classifica MOTOGP / Il Mondiale Piloti - Gp San Marino 2018 : i migliori fra i privati : CLASSIFICA MOTOGP: il Mondiale Piloti in vista del Gran Premio di San Marino 2018. Dopo la cancellazione della gara inglese, i distacchi rimangono invariati in vista di Misano.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 12:48:00 GMT)

Classifica mondiale Moto3 - GP San Marino Misano 2018 : Jorge Martin approfitta della caduta di Bezzecchi e vola a +8 in classifica : Il Gran Premio di San Marino 2018 della Moto3 ci regala due spunti di grande importanza. In primis abbiamo assistito alla prima vittoria in carriera di Lorenzo Dalla Porta (che con questi 25 punti sale in ottava posizione assoluta), in secondo luogo Jorge Martin con il secondo posto di oggi torna in vetta alla classifica iridata, approfittando della caduta del suo rivale per il titolo iridato Marco Bezzecchi. Il pilota riminese centra uno ...

Classifica MotoGp / Il Mondiale Piloti in vista del Gp San Marino 2018 : focus sui Costruttori : Classifica MotoGp: il Mondiale Piloti in vista del Gran Premio di San Marino 2018. Dopo la cancellazione della gara inglese, i distacchi rimangono invariati in vista di Misano.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 11:49:00 GMT)

Classifica Motogp/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp di San Marino 2018 Misano : Classifica Motogp: il Mondiale Piloti in vista del Gran Premio di San Marino 2018. Dopo la cancellazione della gara inglese, i distacchi rimangono invariati in vista di Misano.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 07:20:00 GMT)

Classifica FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori : Hamilton primo - Ricciardo in crisi nera (Gp Italia 2018) : CLASSIFICA FORMULA 1: Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Italia 2018 a Monza. Lewis Hamilton vince e allunga a 30 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, sfortunato e quarto alla fine(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 17:16:00 GMT)

F1 - Classifica mondiale costruttori 2018 : la Mercedes allunga in testa - +25 sulla Ferrari : La Mercedes ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale costruttori F1 2018 dopo la vittoria di Lewis Hamilton nel GP d’Italia 2018. Il trionfo del britannico a Monza ha permesso alle Frecce d’Argento di volare a +25 sulla Ferrari che hanno deciso nella gara di casa. Di seguito la Classifica del Mondiale costruttori F1 2018. Classifica Mondiale costruttori F1 ...

F1 - Classifica mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton allunga in testa - +30 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha vinto il GP d’Italia 2018 e ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale piloti F1 2018. Il britannico della Mercedes ora ha 30 punti di vantaggio su Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare del quarto posto sul circuito di Monza dopo un contatto proprio con il rivale nel corso del primo giro. Kimi Raikkonen rafforza la terza posizione con cinque lunghezze di vantaggio su Valtteri Bottas. Di seguito la ...

Classifica Formula 1 / Mondiale Piloti e Costruttori - Gp Italia 2018 Monza : Hamilton si porta a +30 su Vettel! : Classifica Formula 1: Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Italia 2018 a Monza. Lewis Hamilton vince e allunga a 30 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, sfortunato e quarto alla fine(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 16:28:00 GMT)

Motocross - Classifica mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings sempre più vicino all’iride dopo il round in Turchia. Cairoli secondo : Jeffrey Herlings dà seguito alla sua marcia trionfale in quest’annata 2018 del Mondiale di MXGP. Nella classe regina del Motocross l’olandese ha sbaragliato il campo anche in Turchia (18° round iridato), conquistando la sesta doppietta consecutiva, la tredicesima stagionale, il quindicesimo GP in diciotto disputati (tenendo conto della mancata partecipazione al GP di Ottobiano per la frattura della clavicola in allenamento) e la 29° ...

Classifica FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori : la lotta per la Top Ten (Gp Italia 2018 Monza) : CLASSIFICA FORMULA 1: Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Italia 2018 a Monza. Continua il duello fra Vettel ed Hamilton e quello tra la Ferrari e la Mercedes(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 14:12:00 GMT)

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Italia 2018 Monza (oggi) : Classifica Formula 1: Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Italia 2018 a Monza. Continua il duello fra Vettel ed Hamilton e quello tra la Ferrari e la Mercedes(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 07:00:00 GMT)

Vuelta a España 2018 : Alejandro Valverde è già in forma Mondiale. A 38 anni può puntare anche alla Classifica generale? : Un ragazzino di 38 anni è andato a prendersi la scena nella seconda tappa della Vuelta a España 2018: nella frazione di 163 km da Marbella a Caminito del Rey, che prevedeva il primo arrivo in salita della corsa spagnola, Alejandro Valverde ha sfoderato tutti i suoi cavalli per imporsi in uno spettacolare testa a testa contro il ben più giovane Michal Kwiatkowski, nuovo leader della classifica generale. Una dimostrazione di forza davvero ...