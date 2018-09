Una sedia a rotelle che sale le scale e percorre terreni sterrati | il progetto di uno

wired

(Di sabato 8 settembre 2018) “, ascensori fuori servizio, marciapiedi senza rampa, sentieri: ogni volta che me li trovavo davanti, mio padre doveva rimboccarsi le maniche, prendermi di peso e proseguire così”. A parlare è Davide Segalerba, fresco di diploma in Meccanica-meccatronica all’Istituto tecnico auperiore Galileo Galilei di Genova e autore delper unaelettrica pronta a sfidare, più di ogni altra al momento, le barriere architettoniche. “Sono affetto da nanismo e sin da piccolo, ad anni alterni, mi sono dovuto sottoporre a interventi chirurgici che mi impedivano di camminare. In pratica ho trascorso undici anni sulla”, racconta. È in quel lungo periodo, trascorso girando per ospedali, che Davide si è reso conto di quante persone si trovassero nella sua stessa condizione, e di quanti ostacoli fossero costrette a superare, a volte anche solo per compiere ...