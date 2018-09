Coppa Davis – Noah teme Nadal | ma per la Francia ci sono ‘buone notizie’ | Rafa in dubbio

Coppa Davis – Andy Murray costretto a dare forfait : niente ritorno davanti al pubblico britannico : Continua il lento recupero dagli acciacchi fisici per Andy Murray: lo scozzese costretto a saltare l’impegno di Coppa Davis davanti al proprio pubblico Nonostante sia tornato per una fugace apparizione agli US Open, Andy Murray è ben lontano dal considerarsi al top della sua forma fisica. Il problema all’anca che lo ha tenuto fuori per circa un anno non sembra ancora essersi risolto del tutto. Murray dunque è stato costretto a dare forfait ...

Chi sono i tennisti più arrabbiati contro la nuova Coppa Davis. Sarà boicottaggio? : ... magari in un clamoroso boicottaggio come quello di Wimbledon 1973, quando, per solidarietà con Niki Pilic, sospeso dalla sua federazione,, 81 dei primi del mondo saltarono i Championships. Altri ...

Chi sono i tennisti più arrabbiati contro la nuova Coppa Davis. Sarà boicottaggio? : I primi no sono arrivati all’alba della catastrofe, e sono arrivati dai campioni nobili Manolo Santana e John Newcombe, poi ci sono stati gli altri, da Yannick Noah e Leyton Hewitt “il selvaggio” e Jim Courier, ex gladiatori oggi capitani di Coppa Davis. Ma nell’assemblea mondiale di Disneyworld il 16 agosto ad Orlando il voto dell’Australia tutta non è servita, unica delle quattro nazioni sede degli Slam ...

Federer contro la star del Barellona : 'La Davis non diventi la Coppa Piquè' : L''imbroglio' è rappresentato dal fatto che Federer a sua volta è organizzatore della Laver Cup , la, sedicente, Ryder Cup del tennis che mette contro Europa e Resto del mondo e ha debuttato l'anno ...

Federer : La Davis non diventi Coppa Piqué : ANSA, - ROMA, 30 AGO - "La Davis non deve diventare la Piqué cup. Non ho parlato con lui, ma posso dire che mi sembra strano vedere un calciatore intromettersi nel nostro sport. L'importante che la Coppa Davis non diventi la Coppa Piqué". Parole come pietre, quelle usate da Roger Federer dopo il match nel primo turno agli Us Open di New York, rilanciate da diversi ...

Tennis - Roger Federer : “La Coppa Davis non può diventare la Piqué Cup” : Siamo tutti a conoscenza della rivoluzione sistemica del format della Coppa Davis di Tennis a partire dal 2019: la creazione di un evento annuale al termine della stagione (novembre) della durata di una settimana, in una location europea di livello mondiale, per incoronare i campioni del mondo, successivo alle qualificazioni a 24 squadre, che si terranno a febbraio con formula tradizionale (casa/trasferta). Ebbene, a pronunciarsi a riguardo ci ...

Roger Federer e quella stoccata sulla Coppa Davis : “non deve diventare la Coppa Piquè. È come giocare a Jenga” : Roger Federer ha messo in guardia il mondo del tennis dai troppi cambiamenti nel format della Coppa Davis, augurandosi che il torneo non diventi la ‘Coppa Piquè’ Tanti giocatori si sono detti favorevoli al cambio di format della Coppa Davis, un torneo molto importante ma che nelle ultime edizioni, a causa dell’assenza di tanti top player, aveva perso una parte del suo prestigio. La ‘trasformazione’ è avvenuta ...

Coppa Davis – Battaglia fra Madrid e Lille per ospitare la nuova edizione : ecco la scelta : scelta la sede della Coppa Davis: secondo Marca sarà Madrid ad ospitare la nuova edizione della competizione di tennis per nazionali Grandi novità in arrivo per la Coppa Davis. Nei giorni scorsi, il board dell’ITF ha approvato la modifica del format che, dopo 118 di storia, sembrerà simile alla formula dei Mondiali di calcio con sede unica, gare concentrate in una settimana e partite al meglio dei 3 set. Ma non è tutto. Secondo il ...

Coppa Davis - Piqué porta la prima edizione della nuova formula a Madrid : Si giocherà a Madrid, nel febbraio 2019, la prima edizione della Coppa Davis nel format approvato dall'ITF a Orlando , Florida, , che prevede una sorta di Mondiale del tennis. Lo scrive il quotidiano ...