Asteroide grande come un palazzo sfiorera' la Terra questa notte

Un Asteroide più grande della piramide di Cheope sfiorerà la Terra : l'annuncio della NASA : È grande come due Boeing, ha un diametro che supera l'altezza della piramide di Cheope e viaggia a una velocità di 32mila chilometri orari: è l' asteroide 2016 NF23, classificato dalla NASA come "potenzialmente pericoloso" che, a partire dalla notte tra martedì e mercoledì, sfiorerà la Terra . Niente paura, però: la possibilità di un impatto non è contemplata, dato che si ...

