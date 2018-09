E' morto il calciatore Lorenzo Clavo Giocò nella Carrarese | lutto nella squadra

Civitanova Marche. morto annegato l’ex calciatore Jimm Idalinya : Trovato in mare il corpo del ventenne Jimm Idalinya. Il rinvenimento è avvenuto grazie ad una segnalazione giunta al 1530

Lutto nello sport italiano : è morto l’ex calciatore. “Circostanze misteriose”. Lascia un bimbo di 1 anno : È morto la sera di martedì 17 luglio 2018 in ospedale, a Sassari, dove era stato ricoverato poche ore prima. Le cause del decesso sono ancora in via d’accertamento, ma il mondo del calcio e dello sport in generale è in Lutto stretto per la scomparsa di Giovannino Oggiano, avvenuta in circostanze ancora misteriose, come scrive La Nuova Sardegna. Aveva 47 anni. Ex calciatore della Torres, era diventato papà da poco (il figlio ha un ...

“Ecco come è morto”. Omicidio Andrea La Rosa : arriva la conferma choc. La verità sulla morte dell’ex calciatore : da brividi : L’ipotesi peggiore è stata infine confermata. L’Omicidio di Andrea La Rosa aveva lasciato tutti nello sgomento più assoluto. come riporta il Corriere, Andrea era ancora vivo, anche se stordito da massicce dosi di psicofarmaci Minias e Sonirem miscelati nel caffè, l’ex calciatore Andrea La Rosa quando è stato chiuso in un bidone ed è stato coperto di acido cloridrico. Il 35enne è morto per asfissia e per l’inalazione dei fumi ...

Efferato delitto di un calciatore : chiuso in un bidone con acido - morto per soffocamento [NOMI e DETTAGLI] : Terribile morte per Andrea La Rosa, l’ex calciatore del Brugherio trovato nel dicembre scorso in un fusto di benzina nel bagagliaio dell’auto di Antonietta Biancaniello, in carcere da sette mesi insieme al figlio Raffaele Rullo, entrambi accusati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e soppressione di cadavere. La dinamica del delitto, il 14 novembre 2017 nella cantina della casa della 59enne a Quarto Oggiaro, ...