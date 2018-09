Roma | esplosione in villetta sul litorale | un morto Santa Marinella | ultime notizie

Esplosione fa crollare villino sul litorale Romano - un morto a Santa Marinella : Un villino di due piani nel Comune di Santa Marinella , Roma, è crollato in seguito ad una forte Esplosione. I Vigili del fuoco della capitale, al lavoro dalla notte, hanno estratto dalle macerie il ...

Roma : esplosione in villa sul litorale - un morto : Un’esplosione si è verificata nella notte in una villetta a Santa Marinella, in provincia di Roma: secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, la deflagrazione ha provocato il cedimento dell’abitazione e di parti di quelle adiacenti. L’esplosione sarebbe avvenuta al primo piano, dove è stato recuperato il corpo carbonizzato di una persona, probabilmente un 50enne italiano. Ingenti danni al piano terra, dove al momento ...

Roma - esplosione davanti all'ambasciata turca : sul marciapiede si apre un cratere : esplosione a Roma davanti l'ambasciata turca. È accaduto intorno alle 14 in via Palestro, in zona Castro Pretorio. Secondo quando si apprende, lo scoppio non ha provocato feriti, ma avrebbe causato l'...

Roma - esplosione in un palazzo : nessun ferito : esplosione in una palazzina di viale Tito Labieno, in zona Cinecittà a Roma. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e la polizia. A quanto riferito dai pompieri, a causa della piccola deflagrazione avvenuta nell’intercapedine di una parete che confina con la cucina di un’abitazione c’è stato il cedimento di un tramezzo nel vano scala al quarto piano del palazzo. L’esplosione sarebbe avvenuta probabilmente per la ...

Roma - esplosione in palazzina a La Storta/ Ultime notizie : due feriti - sedato l'incendio : Roma, esplode palazzina a La Storta: due i feriti soccorsi tra cui un pompiere coinvolto nelle operazioni di salvataggio. La causa sarebbe la fuga di gas da due bombole in garage.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 22:25:00 GMT)