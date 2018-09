Lombardia | Cattaneo su ex Sisas | masterplan condiviso tra Regione ed enti 2

Lombardia : Cattaneo su ex Sisas - masterplan condiviso tra Regione ed enti (3) : (AdnKronos) - Il parcheggio ex Sisas è uno dei primi interventi che potranno essere realizzati nell'immediato. Si tratta di un'area contigua alla stazione di Pioltello e funzionale anche al trasporto pubblico locale. "Quest'area può essere oggetto di un'iniziativa più immediata e di recupero e riuti

Lombardia : Cattaneo - emergenza fanghi - serve decreto in tempi brevi : Milano, 5 set. (AdnKronos) - L'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, ha convocato e ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Lombardia i componenti della cabina di regia per la gestione dell'emergenza fanghi, che si e' venuta a creare dopo la sentenza del luglio scorso

Lombardia : Cattaneo - prima per capacità produttiva da fonti rinnovabili (2) : (AdnKronos) - "Questo dato positivo -prosegue l'assessore- non ci accontenta, ma pone davanti a noi nuove sfide rispetto alla produzione di energia da fonti rinnovabili incrementando soprattutto l'efficienza energetica per evitare sprechi e dispersioni, fattore che riguarda tutti settori economici,

Lombardia : Cattaneo - prima per capacità produttiva da fonti rinnovabili : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - Secondo il rapporto sulle fonti rinnovabili, la Lombardia è la regione italiana con la maggiore capacità produttiva di energia da fonti rinnovabili e rappresenta da sola circa il 16% della potenza complessiva installata a livello nazionale. Tale primato le consente di e

Lombardia : Cattaneo - contro smog no divieti ma incentivi (3) : (AdnKronos) - Tra le novita' del Piano aria, dal 1° ottobre entrano in vigore misure piu' stringenti: dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, i diesel Euro 3 non potranno circolare (dal lunedi' al venerdi') dalle 7.30 alle 19.30. Saranno vigenti anche i seguenti divieti: dal 1 aprile 2019 l'estensi

Lombardia : Cattaneo - contro smog no divieti ma incentivi (2) : (AdnKronos) - "Nel recente incontro avuto con il ministro dell'Ambiente Sergio Costa - ha proseguito Cattaneo - ho presentato insieme alle Regioni del Bacino padano la situazione chiedendo che ci sia un impegno preciso per non lasciare sole le Regioni. L'infrazione europea riguarda l'intero Paese It

Lombardia : Cattaneo - contro smog no divieti ma incentivi : Milano, 30 lug. (AdnKronos) - La qualità dell'aria in Lombardia continua a migliorare, grazie anche agli incentivi che l'amministrazione regionale stanzia ogni anno. Questo, in sintesi, quanto emerso dal 'Tavolo aria' oggi in Regione e illustrato in conferenza stampa dall'assessore all'Ambiente e Cl

Lombardia : Cattaneo al forum Onu - lavoriamo a patto per sostenibilità : Milano, 17 lug. (AdnKronos) – Il tema della sostenibilità è quello che maggiormente si presta a un approccio integrato tra i vari ambiti (salute, territorio, agricoltura, biodiversità, energia, mobilità e sviluppo) e i governi locali sono i primi a poter adottare politiche sinergiche per raggiungere gli obiettivi previsti dal punto di vista ambientale. Questo l’argomento al centro del dibattito che si è svolto a New York, durante il ...

Lombardia : Cattaneo al forum Onu - lavoriamo a patto per sostenibilità (2) : (AdnKronos) – “Essendo consapevoli dell’importanza dell’azione locale -sottolinea Cattaneo- intendiamo condividere la nostra esperienza anche con Province e città, per mettere in comune politiche e risorse per la sostenibilità. Abbiamo bisogno di aumentare la consapevolezza dei livelli locali e insieme delle parti sociali e per questo ci siamo impegnati a lavorare per l’adozione di un ‘patto per la ...

Lombardia : Cattaneo vola a Ny per forum sviluppo sostenibile : Milano, 16 lug. (AdnKronos) – L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo sarà impegnato oggi e domani in una missione istituzionale a New York in occasione del forum sullo sviluppo sostenibile che si svolge nella sede delle Nazioni unite. In occasione del confronto tra i governi locali e regionali provenienti da tutto il mondo, Cattaneo interverrà insieme al sindaco di Madrid, Manuela Carmena e alla ...