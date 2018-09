Il riscaldamento globale 56 milioni di anni fa ha cambiato il volto della Terra

Greta - la 15enne che sciopera davanti al parlamento contro il riscaldamento globale : La protesta contro i politici "Perché andare a scuola? Per loro fatti non contano. Lo sto facendo perché voi adulti diate importanza al mio futuro", ha spiegato la ragazzina svedese da due settimane è seduta per terra davanti al parlamento di Stoccolma dove consegna volantini e mostra cartelli per sensibilizzare l'opinione pubblica locale sui cambiamenti climatici.Continua a leggere

Clima : Trump ridimensiona le leggi sul metano - gas serra che contribuisce al riscaldamento globale : L’amministrazione Trump sta ridimensionando alcune normative sull’inquinamento da metano che sta contribuendo a cambiare il Clima, ritenendole costose e onerose, ma il Colorado si oppone, con il sostegno dell’industria. Le compagnie energetiche del Colorado hanno scoperto e riparato circa 73.000 perdite di metano dal 2015 sotto un programma statale di controllo dei giacimenti di petrolio, secondo la Colorado Air Pollution Control Division. Il ...

riscaldamento globale - la scadenza per fermarlo è fissata al 2035 : (foto: William Campbell / Getty Images) Non c’è più tempo per gli indugi. Se vogliamo limitare le ripercussioni di un eccessivo aumento della temperatura media del pianeta i governi devono agire ora. scadenza al 2035 per fare in modo che l’innalzamento non superi i 2°C. A sostenerlo sono i ricercatori del Centro di studi dei sistemi complessi di Utrecht (Paesi Bassi) e dell’Università di Oxford (Uk) dalle pagine della rivista Earth System ...

Clima : il riscaldamento globale spinge i cicloni tropicali verso i poli : Un team di ricercatori dell’Università di Melbourne ha analizzato dati registrati tra il 1980 e il 2014, rilevando che a causa del riscaldamento globale i cicloni tropicali si stanno formando a distanze sempre maggiori dall’Equatore, spingendo nuove regioni nella zona di tempeste intense e creando nuove zone aride. L’espansione dei tropici, fino a 111 km in un decennio, si starebbe già riflettendo sulla formazione dei ...

SPILLO/ Sulla Marmolada sarà il riscaldamento globale a "sciogliere" le discordie tra Veneto e Trentino : Un nuovo capitolo burocratico di una contesa secolare ha riassegnato la Marmolada al Trentino: ma altre sono le minacce rispetto alla discordia con il Veneto, scrive ALBERTO TREVISSOI(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 15:35:00 GMT)

Clima - è allarme : il riscaldamento globale potrebbe raddoppiare e il livello del mare aumentare di 6 metri : L’aumento delle temperature dovuto al riscaldamento globale potrebbe essere il doppio di quanto previsto dai modelli Climatici attuali, e il livello del mare potrebbe aumentare di 6 metri e più anche se il mondo riuscisse a contenere il riscaldamento entro i 2 gradi dai livelli pre-industriali (l’obiettivo dell’Accordo di Parigi sul Clima). Lo sostiene una ricerca condotta da 59 scienziati da 17 paesi e pubblicata sulla rivista ...

Clima - riscaldamento globale : i primi animali esistiti hanno surriscaldato la Terra : Secondo una ricerca condotta dalla Libera Università di Bruxelles, pubblicato su Nature Communications, i primi animali esistiti sulla Terra hanno surriscaldato il pianeta, rendendolo meno ospitale e contribuendo probabilmente a diverse estinzioni di massa: oltre 500 milioni di anni fa avrebbero cominciato a degradare il materiale organico presente sui fondali marini. I ricercatori sono giunti a questa conclusione elaborando un modello ...

riscaldamento globale - l’America delle aziende continua a combatterlo. Nonostante Trump : Un momento dell’Enel FocusOn di Boston, 27 giugno 2018 Boston – Un anno fa il neopresidente americano Donald Trump portava gli Stati Uniti fuori dagli accordi di Parigi, il cosiddetto Cop21 del dicembre 2015. CioNonostante, oltreoceano la spinta dal basso rimaneva e rimane fortissima: lo aveva spiegato, lo scorso marzo, anche il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Cittadini ma soprattutto enti locali e imprese ...

Gli astici vanno e vengono - col riscaldamento globale : Per vent'anni se ne sono pescati molte più del solito, nelle acque sempre più calde del golfo del Maine: ora le cose stanno cambiando The post Gli astici vanno e vengono, col riscaldamento globale appeared first on Il Post.