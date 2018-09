Castel Romano | incendio doloso al campo rom | bruciate tonnellate di rifiuti tossici | Foto

Zero5 Castellana Grotte - Rodio e Romano - dalle giovanili in prima squadra : 'Sono molto contenta per questa chiamata', dichiara quest'atleta la cui famiglia ha dato tanto al volley ed allo sport in generale, ricordiamo tra tutti le atlete Licia, Katia ed Angela, 'finora ho ...

Roma - Il maxi-blitz a Castel Romano : ma i rom pericolosi sono spariti : spariti, inghiottiti nel nulla, qualcuno ha traslocato nell'accampamento di via della Chimica ad Aprilia, ma all'appello mancano quasi 800 rom, potenzialmente pericolosi, che fino a ieri avevano la ...

Roma - rapinarono 16enne sul pullman : arrestati due nomadi minorenni a Castel Romano : rapinarono una 16enne sul bus, arrestati due nomadi del campo di Castel Romano. Dopo un mese di indagini i carabinieri della stazione Roma Tor dè Cenci hanno arrestato, in esecuzione di misura ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Castel Romano - maxi-blitz nel campo rom (31 luglio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: incontro Trump-Conte alla Casa Bianca. Fonti di intelligence Usa: Corea del Nord costruisce nuovi missili intercontinentali (31 luglio 2018)(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 14:48:00 GMT)

Blitz al campo rom di Castel Romano con cani ed elicotteri : Un Blitz fermamente voluto dalle autorità quello scattato questa mattina nel campo rom di Castel Romano, dove gli uomini della polizia locale sono entrati per vedere quente persone stiano effettivamente vivendo in uno dei campi più grandi d'ItaliaLa polizia locale di Roma Capitale, con l'aiuto delle unità cinofili della Polizia di Stato e di un elicottero ha effettuato un maxi Blitz per controllare il campo sito a Castel Romano tra i più grossi ...

Rapinarono 16enne sul pullman : arrestati due nomadi minorenni a Castel Romano : Rapinarono una 16enne sul bus, arrestati due nomadi del campo di Castel Romano. Dopo un mese di indagini i carabinieri della stazione Roma Tor dè Cenci hanno arrestato, in esecuzione di misura ...

Roma - maxi-blitz nel campo rom di Castel Romano con volanti - cani ed elicottero : Il campo nomadi di Castel Romano di nuovo ai raggi X. In mattinata è scattato un maxi-blitz della polizia e dei vigili urbani nell'accampamento tra i più grandi della Capitale. Secondo quanto si è ...

Castel Romano - Arrestati 2 minorenni : avevano picchiato e rapinato 16enne - Romait - : LEGGI ANCHE Raggi, Maxi-emendamento: 'Con Giovanni Tria 125 milioni I messaggi di solidarietà per Daisy dal mondo dello sport e non solo Roma, Scuola, Cgil-Cisl-Uil: Stabilizzazioni per nidi e scuola ...

Roma : Blitz forze dell’ordine in campo nomadi Castel Romano : Roma – Dopo lo sgombero del camping River e l’operazione contro il fenomeno dei roghi tossici di via di Salone e’ arrivata un’operazione congiunta tra Polizia di Stato e Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, per identificare e controllare le persone effettivamente residenti nel campo nomadi di Castel Romano. Le attivita’, che vedono impiegato il reparto cinofili della Polizia di Stato, hanno anche lo scopo ...

Castel Romano - sassi contro le auto per rapinare i conducenti. La Stradale : non fermatevi : Indagini serrate da parte della Polizia Stradale di Aprilia sulla serie di danneggiamenti avvenuta nella notte sulla Pontina in direzione di Roma all'altezza di Castel Romano: almeno 6 automobili sono ...

Luca Barbarossa apre la sua valigia a Castel Romano : Luca Barbarossa apre la sua valigia a Castel Romano: racchetta da tennis, taccuino e Memorie di Adriano. Lo stile degli abiti? Casual ma con stile.Oggi al Centro McArthurGlen l’intervista con Antonella Piperno e il calore del pubblico.ù Roma – La valigia di Luca Barbarossa? E’ un po’ la sua casa viaggiante. Domani riparte la tournée Roma è de tutti, prima tappa Giffoni Film Festival, e allora sono pronti abiti comodi, attrezzature ...

La valigia di…Luca Barbarossa : Sabato 21 luglio a Castel Romano Designer Outlet : Roma – La valigia di un artista è un po’ la sua casa. Scoprirne il contenuto significa in qualche modo accompagnarlo in viaggio e comprenderne gusti, abitudini e forse anche qualche aspetto della sua anima. Riprende il 21 luglio a Castel Romano Designer Outlet, dopo il successo dello scorso autunno, l’appuntamento con La valigia di…che stavolta vede protagonista il cantautore Romano Luca Barbarossa. Dal brillante esordio di Roma ...