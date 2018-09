La Lega cerca l’intesa sui conti pubblici. Il segretario vuole il deficit al 2% del Pil : Stamane Matteo Salvini riunisce al Viminale gli esperti economici per decidere le richieste della Lega sulla Legge di Bilancio. Saranno proposte che dovranno essere conciliate con quelle dei Cinque Stelle e del ministro dell’Economia Giovanni Tria: una mediazione che servirà a non scongiurare la deflagrazione della maggioranza giallo-verde. «Certo ...

Si lavora alla manovra. Lega e M5s in cerca di un'intesa sulle pensioni : Il dissenso resta sul nodo delle pensioni d'oro. I Cinquestelle vorrebbero misure più incisive. Borghi, presidente della commissione bilancio della camera, prova a mediare suggerendo di alzare il ...

Cerca di avvelenare un colLega con l’acido cloridrico : 52enne arrestata a Milano : Lei nega tutto, ma è stata arrestata perché accusata di aver tentato di avvelenare un collega mettendo dell’acido cloridrico nella bottiglietta che aveva sulla scrivania. In manette per un tentato omicidio è finita una donna donna di 52 anni, dipendente dell’Eni di San Donato Milanese. I carabinieri hanno accertato che, in passato, aveva già molestato una sua collega per telefono e imbrattandole auto e porta di casa. Alla donna viene ...

Il presidente Emmanuel Macron contro il governo Lega-M5S : “In Italia clima xenofobo. I populisti cercano solidarietà ma non propongono soluzioni” : Il presidente francese Emmanuel Macron attacca l'Italia: "Quello che succede in Italia lo abbiamo creato politicamente in Europa. Ma questo giustifica il discorso xenofobo, semplicistico? Non lo credo. Credo che questi stessi xenofobi non apportino alcuna soluzione al male che denunciano. I populisti cercano solidarietà da parte di quelli da cui vogliono separarsi. Non funziona così".Continua a leggere

Il leghista vuole menare i magistrati? Usi le mani per cercare i milioni della Lega : “E ti vengo a cercare” è una delle più belle canzoni di Franco Battiato. Parla dell’amore irrefrenabile che ruba l’istante e costringe a seguire l’amata, anzi inseguirla, ovunque si trovi. Nella disperazione di questi giorni tristi, un deputato italiano, avete capito bene: un rappresentante delle Istituzioni, un legislatore, avverte la magistratura che, nel caso si eserciti nei confronti di Matteo Salvini l’azione penale per l’enorme mole di ...

Milan - le ultime novità sulla ricerca dell'amministratore deLegato : la querelle volge al termine? : Milan alle prese con la ricerca del nuovo amministratore delegato che prenderà il posto di Fassone dopo l'arrivo di Elliott Il Milan del nuovo corso targato Elliott, ha posizionato uomini d'alto ...

Treviso - bombe contro la Lega Salvini : «Cercano di fermarci» : Il mondo del Carroccio ieri si è alzato in coro. Chi con atteggiamento di sfida «non ci fate paura», chi ribadendo il concetto di contenere i toni e non esasperarli. «Una bomba rudimentale è esplosa ...

Annuncio razzista sul treno - madre di Ariano accusa la Lega. Salvini : 'Cercano pubblicità' : 'Aggressione e linciaggio mediatico' subiti da Raffaele Ariano, il 32enne che ha denunciato l'Annuncio choc fatto su un convoglio di trenord contro gli 'zingari '. Lo denuncia la madre che ha scritto ...

Grandi opere - Lega e Movimento 5 stelle alla difficile ricerca di un'intesa su Tav e Tap : Di Maio: "Nessun pregiudizio sulle Grandi opere". Fraccaro: "L'analisi costi-benefici è il nostro faro". Dal Carroccio voci...

Pestato - rapinato e Legato in casa : si cercano 4 uomini dell'Est Europa : Il 40enne proprietario Francesco Roma, figlio di quell'Elio balzato già agli onori della cronaca per esser coinvolto nello smaltimento illecito di rifiuti, è stato aggredito, derubato ed infine ...

Arruolamento mercenari - inchiesta su 10 estremisti con simpatie per la Lega : 3 arrestati - 3 ricercati : Simpatizzano per la Lega, ora rischiano 15 anni. L’addebito è lo stesso che fu mosso ai contractor rientrati dall’Iraq nel 2004, dopo la morte di Fabrizio Quattrocchi

