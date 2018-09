Genova | passa il camion | poi il black out | ecco il filmato del ponte

CONCESSIONI AUTOSTRADE - DI MAIO “PAGHINO GOVERNI PASSATI”/ Ponte Genova - Toti “pool imprese per ricostruzione” : Crollo Genova, Toninelli vs AUTOSTRADE: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il Ponte Morandi". Ultime notizie, indagini e demolizione: ecco cosa c'era nella concessione del 2007(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 19:50:00 GMT)

Genova : passata allerta meteo - riprendono i lavori : Sorvegliato speciale resta il torrente Polcevera, ma si è ripreso a rimuovere i detriti. Resta interdetta la zona rossa. Sulla demolizione rapida del moncone interviene il procuratore Cozzi: 'E' una ...

Il passaggio cruciale del discorso di Mattarella al termine dei funerali delle vittime di Genova : 'Come si è visto durante i funerali, questi sono momenti di dolore condiviso da tutta l'Italia che è unita in questo stato d'animo. E le parole vanno spese in questa direzione, perché il paese unito ...

Genova - PONTE MORANDI : 5 ANCORA DISPERSI/ Ultime notizie - Di Maio : "Crollo? Colpa marchette del passato" : GENOVA, PONTE MORANDI: 5 ANCORA DISPERSI. Il bilancio aggiornato parla di 38 morti e di un totale di 8-9 feriti ANCORA in ospedale. Di Maio attacca: "Crollo Colpa marchette del passato".

Genova - Di Maio : "Molti politici passati per Autostrade - uno su tutti Enrico Letta" : Di Maio va all'attacco di Enrico Letta. Mentre il governo ha annunciato di aver avviato l'iter per la revoca della concessione a società Autostrade, il vicepremier grillino rinfocola la polemica politica scoppiata dopo il crolle del ponte Morandi a Genova.Toninelli e Conte hanno annunciato di voler "ribaltare" il sistema delle concessioni. "Faremo di tutto per rivedere integralmente il sistema delle concessioni e man mano che esse scadono ne ...

CROLLO PONTE Genova - INCENDIO SOTTO IL MORANDI/ Ultime notizie video : famiglia salva per un tir non sorpassato : PONTE MORANDI crollato a GENOVA, Ultime notizie e video: 38 morti, 15 feriti, 10-20 dispersi. Scontro Governo-Autostrade, resta il caos degli sfollati: Toti, "case entro un anno"

Genova - revoca concessioni ad Autostrade per l'Italia/ Di Maio - "chi non vuole dovrà passare sul mio cadavere" : revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia dopo crollo del ponte Morandi a Genova: come funziona e quanto costerebbe allo Stato la penale. L'attacco del Governo i nodi che restano

Genova - Toti : non risulta passaggio tir irregolare prima di crollo : Roma, 16 ago., askanews, - 'Non ci risulta, ma le indagini spettano alla magistratura'. Così il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha risposto a chi gli chiedeva se poco prima del crollo del ...

Crollo ponte Genova - famiglia : salvi per non aver sorpassato il camion simbolo della tragedia : Una famiglia di Mondovì (Cuneo) viaggiava dietro il camion con il telone verde della Basko rimasto sospeso sul ponte Morandi, a pochi metri dal tratto crollato: la drammatica avventura di Alfio, Agnese Lia e del loro bambino, Andrea, di 2 anni viene riportata sul giornale locale “L’Unione Monregalese“. La famiglia era in vacanza a Ceriale (Savona) e martedì aveva deciso di andare all’acquario di Genova: “Eravamo in ...

Genova - famiglia salva per pochi metri : 'Sopravvissuti perchè non abbiamo sorpassato il camion' : Il mancato sorpasso ha salvato loro la vita a una famiglia di Mondovì, Cuneo, che viaggiava dietro il camion con il telone verde della Basko rimasto sospeso sul ponte Morandi, a pochi metri dal tratto ...

Crollo ponte Genova : con il passare delle ore “poco probabile trovare superstiti” : Secondo il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, con il passare delle ore “è poco probabile trovare superstiti” sotto le macerie di ponte Morandi. “Alcuni feriti sono ancora gravi, uno preoccupa in maniera particolare“. Toti ha sottolineato il “grande lavoro” che sta svolgendo la macchina dei soccorsi. “Siamo orgogliosi di come stanno lavorando tutte le componenti, soccorritori, personale ...

Crollo Ponte Morandi - la rinascista di Genova passa anche dal dialetto : Crolla una città, Ora più isolata, Crolla la sua economia, Fragile ed insicura. Crolla la fede Nel cielo, Nel destino, Nella vita. Crollano le braccia Di chi sta spalando, Crolla, pesante, Lo ...

A Genova crolla il ponte Morandi. Almeno 35 morti e molti feriti nelle auto che passavano sul viadotto : Il disastro pochi minuti prima di mezzogiorno. Il numero - dicono le autorità - è destinato ad aumentare. Sarebbero una sessantina i mezzi precipitati dal viadotto. Schiacciati un'abitazione e alcuni ...