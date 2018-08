Ciro Immobile ad un passo dal maxi rinnovo con la Lazio | i dettagli

Lazio-Napoli - sarà Immobile contro Insigne. E Ciro ha una missione : Come evidenzia il Corriere dello Sport, Ciro riparte dal titolo di capocannoniere e aspetta di firmare il rinnovo con un contratto fino al 2023, con ingaggio da oltre 3 milioni. Il Napoli per lui ...

La Lazio è immobile senza Ciro. E la questione Milinkovic agita Inzaghi : 'Dobbiamo segnare. Se non facciamo gol con 7 occasioni la domenica ci incartiamo. Non servono sette mila passaggi: uno-due poi attaccanti, quinti e le mezzeali che si buttano dentro a fare gol' urlava ...

Lazio : Lady Immobile parla di Ciro e del loro mondo - : Il bomber Ciro Immobile oltre a segnare gol a raffica ha anche una vita privata, vita di cui fa parte anche Jessica Immobile, compagna nella vita del fenomeno della Lazio . Lei, molto somigliante per ...

Lazio : Immobile - parla la moglie Jessica : "Io - Ciro - i biberon e i balletti..." : Mi fa stare tranquilla che in questo mondo non è scontato". E ballate, ballate. Tutti e quattro in pigiama. "È il nostro gioco preferito. E non importa che musica suoni, bastano anche Sofi e Luì che ...

Ciro Immobile - la voce che lo vuole al Milan : il dubbio sui soldi : Il chiodo fisso del Milan resta Ciro Immobile . Malgrado il caos societario, la società Milanese sta facendo di tutto per arrivare all'attaccante laziale. La soluzione sarebbe quella di vendere due ...

Ciro Immobile aggredito in spiaggia : denunciato un pescarese con Daspo : Una 'rivalità' esasperata fra le tifoserie del Pescara e della Lazio è all'origine della tentata aggressione subita ieri dall'attaccante della Lazio e della Nazionale, Ciro Immobile, a Francavilla al Mare (Chieti), sulla spiaggia dello stabilimento Lido Bianco dove il giocatore era con la moglie ed alcuni amici. L'aggressore è un pescarese di 35 anni già sottoposto a Daspo: l'uomo è stato denunciato dai ...

Ciro Immobile - tentata aggressione in spiaggia a Chieti : identificato pescarese di 35 anni : tentata aggressione contro Ciro Immobile, ieri, a Francavilla al Mare (Chieti). L’attaccante della Lazio si trovava in spiaggia con la moglie e alcuni amici per trascorrere una giornata in famiglia, quando è stato avvicinato dall’aggressore con il pretesto di farsi una fotografia insieme. L’uomo, un pescarese di 35 anni, avrebbe poi iniziato ad insultare il giocatore, accusandolo di aver tradito la squadra del Pescara passando ...

Ciro Immobile minacciato con un coltello - aggressore denunciato a piede libero : Momenti di paura per l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile . Il bomber, in vacanza sulla spiaggia di Francavilla al Mare con la famiglia, è stato aggredito ieri da un uomo di 35 anni che dopo averlo ...

Ciro Immobile minacciato da ultras con coltello/ Il laziale aggredito mentre era in spiaggia a Francavilla : Ciro Immobile minacciato da ultras con coltello. Il laziale è stato insultato e aggredito mentre era in spiaggia a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 08:47:00 GMT)