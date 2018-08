Sondaggi Politici Pd e Renzi | crollo verticale in 12 mesi | la Lega ‘sottovalutata’

Sondaggi POLITICI/ Fake news - italiani non si fidano dei media : ‘doppiati’ dalla Germania : SONDAGGI elettorali POLITICI , ultime notizie e intenzioni di voto: Pd sprofonda al 15%, il duopolio M5s-Lega sfiora il 60% insieme. Bene fiducia e consenso del premier Conte(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 17:55:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Decreto Dignità - anche elettori Lega-M5s ‘bocciano’ la stretta sui contratti a termine : Sondaggi elettorali Politici , ultime notizie e intenzioni di voto: Pd sprofonda al 15%, il duopolio M5s-Lega sfiora il 60% insieme. Bene fiducia e consenso del premier Conte. Ma i risultati non sono esaltanti dovunque: se infatti la lotta contro il gioco d’azzardo viene accolta bene praticamente da tutti gli elettori dei più importanti partiti (57% Lega, 65% FI, 60% FdI, 70% M5s, 55% Pd e 61% LeU) non si può dire lo stesso sul principio più ...

Sondaggi POLITICI/ Governo Conte ‘promosso’ dalle opposizioni : Salvini ‘attrattivo’ per elettori FI-FdI : SONDAGGI POLITICI , Decreto Dignità: Governo Lega-M5s bocciato sui nodi contratti a tempo e licenziamenti. Decreto "Di Maio" valutato nei provvedimenti: ultime notizie e intenzioni di voto(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 18:26:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Centrodestra : Salvini ‘vero leader’ - ma Berlusconi è ‘essenziale’ per l’81% degli elettori : Sondaggi elettorali Politici , l'83% degli elettori del Centrodestra "difende" Salvini , “tutela gli interessi della coalizione nonostante il Governo Lega-M5s”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 12:35:00 GMT)

Sondaggi Politici/ 83% elettori Centrodestra : “Salvini tutela interessi coalizione anche in Governo Lega-M5s” : Sondaggi elettorali Politici , l'83% degli elettori del Centrodestra "difende" Salvini, “ tutela gli interessi della coalizione nonostante il Governo Lega-M5s” . Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 13:27:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Decreto Dignità - M5s-Lega ‘bocciati’ sulla stretta dei contratti a termine : Sondaggi elettorali Politici , ultime notizie: Forza Italia "no Euro" come Lega e M5s, elettori Pd più "europeisti" d'Italia. Decreto Dignità , bocciate le restrizioni sui contratti a termine (Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 10:04:00 GMT)

Sondaggi POLITICI/ Futuro Pd - Renzi ‘bocciato’ : elettori dem “bisogna cambiare il leader” : SONDAGGI elettorali POLITICI , ultime notizie: Forza Italia "no Euro" come Lega e M5s, elettori Pd più "europeisti" d'Italia. I dati e le intenzioni di voto(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 14:40:00 GMT)

Sondaggi Politici/ ItalExit e partiti : Forza Italia ‘no Euro’ come Lega e M5s : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie: Forza Italia "no Euro" come Lega e M5s, elettori Pd più "europeisti" d'Italia. I dati e le intenzioni di voto(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 10:25:00 GMT)