Morto operaio folgorato nell' Aretino

Marina di Carrara - operaio Morto schiacciato da carrello nel porto/ Ultime notizie - malore per il manovratore : Tragedia a Marina di Carrara, operaio morto schiacciato dal carrello elevatore durante scarico da una nave. Ultime notizie, collega manovratore del muletto è stato colto da un malore(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 18:40:00 GMT)

Joppolo - tubo esploso : Morto operaio in stazione/ Video ultime notizie Calabria : Rfi - "accertamenti su cause" : Joppolo, morto operaio colpito da tubo esploso in stazione: ultime notizie e Video, il 51enne non ce l'ha fatta. Rfi, 'subito accertamenti cause'.

Sarno - operaio Morto dopo un'operazione all'anca : indagati tre medici - : L'uomo, 63 anni, era stato ricoverato prima a Vico Equense e a Sorrento. È deceduto dopo un intervento all'anca a seguito del quale aveva accusato malessere fisico, dolori e una perdita di sangue. Al ...

Altare - incidente sul lavoro alla Vetreria Etrusca : Morto operaio/ Ultime notizie : precipitato da ponteggio : Altare, incidente sul lavoro alla Vetreria Etrusca: morto giovane operaio di 26 anni, precipitato da un punteggio. Ignote le cause, indagini in corso.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 16:57:00 GMT)

Incidenti sul lavoro - operaio Morto folgorato in un cementificio. Era il suo primo giorno : Pordenone: l'uomo, 37 anni, era un interninale. Secondo i carabinieri, sarebbe entrato in contatto con una parte esposta in tensione toccando alcuni quadri elettrici

Operaio Morto in un cementificio - era al suo primo giorno di lavoro : Un Operaio, di 37 anni, è stato trovato senza vita da un collega, questa mattina, all'interno del cementificio di Fanna (Pordenone) di proprietà della Buzzi Unicem. Era al suo primo giorno di lavoro. Era un lavoratore interinale, dipendente di una ditta esterna che si occupa di montaggi di attrezzature meccaniche. Al momento della disgrazia era da solo nella stanza, stava allestendo una "zattera" per lo spostamento di un ...

Incidenti sul lavoro - operaio trovato Morto in cementificio. Era il suo primo giorno : Pordenone: l'uomo, 37 anni, era un interninale. Forse un malore non si sa se causato dalle alte temperature. Le cause da accertare

Infortuni : operaio Morto in Tribunale - ascoltati i colleghi di lavoro : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – Sarebbe morto dissanguato l’operaio 48enne morto nel tardo pomeriggio di ieri al palazzo di giustizia di Palermo, mentre eseguiva dei lavori di cablaggio all’interno degli uffici giudiziari. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’operaio, un uomo albanese, mentre si trovava in una camera di consiglio della Corte d’assise al piano terra del Tribunale, sarebbe caduto da una scala ...

Operaio Morto per la puntura di una vespa : condannato a un anno il titolare : Un imprenditore è stato condannato a un anno per omicidio colposo perché il suo dipendente morì punto da una vespa. E' quanto ha deciso il tribunale di Ivrea a conclusione del processo di...

Cade dal tetto durante alcuni lavori - Morto operaio 34enne : E' deceduto poco dopo l'intervento dei sanitari del 118 un 34enne caduto da un tetto a Cambiano. Sono stati vani i tentativi di rianimare l'uomo. L'operaio è morto nel tardo pomeriggio di martedì 17 ...