Calabria | tragedia nelle Gole del Raganello | “Ancora morti per una gestione scellerata

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : agente di polizia penitenziaria morto dopo avere salvato i figli : Gianfranco Fumarola, residente a Cisternino (Brindisi),è tra le vittime della Tragedia delle Gole del Raganello in Calabria: è morto la notte scorsa in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate. Era un agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Taranto ed aveva tre figli maschi, e ieri era in escursione con i figli di 11 e 12 anni, che si sono salvati probabilmente grazie al loro papà: "L'ipotesi e' che ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - travolti da torrente in piena : ecco chi sono le vittime - aggiornamenti LIVE [GALLERY] : 1/22 Luigi Salsini/LaPresse

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - Federparchi : epilogo determinato dalle avverse condizioni meteo : "A nome di tutta Federparchi esprimo dolore e cordoglio per le vittime della Tragedia del Pollino, ci sentiamo vicini ai loro familiari a cui va tutta la nostra solidarietà", scrive in una nota il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri. "Le avverse condizioni del meteo hanno determinato un epilogo drammatico per gli escursionisti". "I Parchi naturali e tutte le aree protette del nostro Paese sono luoghi di ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : trovati vivi tre giovani dispersi : I tre giovani pugliesi di 21, 22 e 23 anni, che erano stati inseriti nella lista delle persone disperse dopo la piena del torrente Raganello in Calabria, sono stati rintracciati sul Pollino, ma in Basilicata, e sono in buone condizioni: i tre si erano accampati in una zona dove è assente la ricezione dei cellulari. Sono stati rintracciati dalle forze dell'ordine grazie al sistema gps che, dopo l'allarme lanciato dai familiari, ha ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : tra le vittime anche due coniugi del Napoletano : Tra le vittime della Tragedia della piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in Calabria, vi sarebbero anche due coniugi di Qualiano (Napoli): lo ha reso noto il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis. Il primo cittadino esprime "il più profondo cordoglio per le vittime e la vicinanza alle loro famiglie, con cui ci siamo messi già in contatto per assicurare tutto il supporto morale e materiale di cui ci sarà ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : trovata senza vita mamma di Torre del Greco : E' stato ritrovato senza vita il corpo della mamma di Torre del Greco (Napoli), rimasta coinvolta con la sua famiglia nella Tragedia del Raganello, in Calabria: la donna era stata inizialmente data per dispersa. La notizia è stata confermata dal sindaco di Torre del Greco. Il marito della vittima e i suoi due figli sono ricoverati in ospedale.

Travolti da torrente in Calabria - geologo : una tragedia che si poteva evitare : L'incidente nel Parco del Pollino, la piena del torrente Raganello che ha travolto i turisti, "è una tragedia che si poteva evitare facendo monitoraggio e informazione": "Quello non è un sito per scampagnate ma una zona che presenta notoriamente diversi pericoli": lo ha dichiarato all'AdnKronos il presidente dell'Ordine dei Geologi della Calabria Alfonso Aliperta. "Quella che impropriamente viene ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : tra le vittime una guida - andò a Rigopiano : Tra le vittime della Tragedia del Raganello in Calabria, vi sarebbe una delle guide che accompagnavano gli escursionisti tra le Gole della zona: si tratterebbe di un volontario di protezione civile 32enne, tra i soccorritori intervenuti dopo la valanga che distrusse un albergo a Rigopiano.

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : coinvolta famiglia di Torre del Greco - dispersa la madre : Tra le persone coinvolte nella Tragedia delle Gole del Raganello ieri in Calabria c'è anche una famiglia di Torre del Greco (Napoli): secondo il sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, e come confermato dall'unita' di crisi "in ospedale in codice giallo sono ricoverati il capofamiglia Giovanni Sarnataro e i due figli Mario e Angela, mentre risulta dispersa la madre, Maria Immacolata Marrazzo di 43 ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : oggi allerta meteo "livello giallo su tutto il territorio regionale" : Il direttore del centro funzionale multirischi del'Arpacal, Raffaele Niccoli, illustra in una nota la situazione meteorologica prevista per oggi, alla luce della Tragedia verificatasi ieri pomeriggio nel torrente Raganello a Civita. "Facendo seguito al messaggio di allertamento unificato n. 259, emesso nella giornata di ieri si evidenzia come lo stesso comprendeva un "avviso di criticita' idrogeologica – idraulica e ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : "La piena di ieri come uno tsunami" - i gruppi erano "nel posto sbagliato al momento sbagliato" : In merito alla Tragedia verificatasi ieri pomeriggio nel Parco del Pollino, nelle Gole del Raganello, Giacomo Zanfei, vicepresidente del Soccorso alpino Calabria, ha spiegato che "la piena di ieri nelle è stata un vero e proprio tsunami": "Fare attivita' di soccorso nel Raganello è molto difficile. E' un'attivita' complessa. Le guide del Raganello sono persone bravissime, specializzate, di alto livello, non sono improvvisate, pertanto nessuno va ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : "I corpi erano veramente segnati in maniera importante" : "Con la mia squadra, vicino la foce del Raganello, abbiamo recuperato 4 cadaveri. Li' abbiamo capito l'imponenza e la potenza della piena perche' i corpi erano veramente segnati in maniera importante. Appena ricevuto l'allarme ci siamo attivati. erano circa le 15. Appena arrivati nelle Gole del Raganello abbiamo capito la gravita' della Tragedia. Ci siamo attivati per mettere in atto tutte le azioni necessarie ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : aperto fascicolo per omicidio colposo : In merito alla Tragedia del Raganello, la Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un fascicolo contro ignoti ipotizzando i reati di omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione e omissione d'atti d'ufficio: lo ha riferito il procuratore Eugenio Facciolla. Al momento non è stata disposta l'autopsia sui corpi delle vittime.