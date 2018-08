Brutto incidente per Guido Meda

Bianca Balti - la madre rivela : “Quando aveva 16 anni ebbe un Brutto incidente in motorino sul ghiaccio” : È Mariabice Marzani, insegnante di economia politica e diritto e mamma di Bianca Balti, a rivelare alcuni particolari inediti sulla bellissima modella di Lodi. In un’intervista al Corriere della Sera, Mariabice racconta di quando Bianca era solo la sua secondogenita e non era ancora diventata famosa, anzi: “Sembrava una piccola squaw. Lunga lunga, magra magra e tutta rossa. Per niente bellissima, se non per la sua mamma! È fiorita ...

Francesca Senette - Brutto incidente in autostrada con i figli : ‘Adesso credo nei miracoli’ : “La mia ruota destra posteriore esplode in mille pezzi e il camper che impazzisce sotto di noi, fra le mie mani e si sbatte a sinistra e poi si lancia furioso e violento come un animale feroce a destra per risbattersi selvaggiamente verso sinistra e girarsi finalmente testa coda per fermarsi contromano in corsia d’emergenza a 40 cm dalla protezione stradale”. È angosciante il racconto della giornalista Francesca Senette mentre in ...

Paura per Roberto Benigni : Brutto incidente per il regista. Ricoverato d’urgenza in ospedale : Paura per Roberto Benigni: l’attore, dopo l’incidente, è stato Ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Cosa è successo al regista? Era in Sardegna, nei dintorni dell’arcipelago della Maddalena, a bordo del suo gommone in compagnia della moglie Nicoletta Braschi e di alcuni amici. A dare la notizia dell’incidente è stata La Nuova Sardegna: tutto stava andando alla perfezione finché un’onda anomala non ha colpito il gommone. ...

“Ridotto così. E Amal…”. Ecco George Clooney dopo il Brutto incidente : Tanta paura per George Clooney. Una decina di giorni fa il divo di Hollywood ha avuto un incidente. Da settimane Clooney si trova in Sardegna per le riprese della serie tv Catch 22 e come ogni mattina stava raggiungendo il set in scooter. Erano da poco passate le 8 e Clooney, che era partito presto in direzione Olbia dalla villa che ha affittato ia Punta Aldia, percorreva la statale Orientale Sarda in scooter. Lo precedeva, sempre in ...

Inter - Brutto incidente per Pasquale Carlino : il calciatore nerazzurro in fin di vita : Pasquale Carlino, calciatore dell’Under 17 dell’Inter, dopo un incidente in motorino lotta per salvare la sua vita all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore Pasquale Carlino, centrocampista del settore giovanile dell’Inter, è stato vittima di un brutto incidente mentre si trovava a bordo di una moto con un altro ragazzo sabato sera. Il calciatore nerazzurro ha riportato un trauma cranico commotivo ...

MotoGp - Brutto incidente per Aleix Espargaro nel warm-up del Sachsenring : il pilota trasportato al centro medico [VIDEO] : Il pilota dell’Aprilia è stato protagonista di un terribile highside che lo ha scaraventato contro le protezione, a rischio la sua presenza in gara La presenza in gara di Aleix Espargaro potrebbe essere a rischio, il pilota dell’Aprilia infatti è stato protagonista di un terribile incidente nel corso del warm-up del Sachsenring. Lo spagnolo ha perso il controllo della sua moto, cadendo rovinosamente a terra e finendo ...

Rally - Brutto incidente per Andreucci : è grave : Il mondo del Rally in ansia per le sorti di uno dei suoi campioni, Paolo Andreucci. L'italiano del team Sport Italia, per il quale guida una Peugeot 208 T16, è rimasto infatti coinvolto in un brutto ...

Paura per George Clooney : ferito in un Brutto incidente in Sardegna : incidente stradale per George Clooney. Il divo hollywoodiano è stato trasportato al pronto soccorso di Olbia dopo. Impegnato in Gallura per le riprese della serie tv ‘Catch 22’, che lo vede dietro la macchina da presa in veste di regista, Clooney era appena uscito dall’hotel in cui alloggia a Loiri Porto San Paolo quando, come si legge sul sito dell’Unione Sarda, a bordo del suo scooter si è scontrato con ...

VIDEO Hartley - il Brutto incidente del pilota della Toro Rosso nelle PL3 del GP di Gran Bretagna 2018 : Tanta, tanta paura nel corso delle prove libere 3 del GP di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il pilota della Toro Rosso Brendon Hartley si è reso protagonista di un brutto incidente, quando era impegnato a segnare un tempo con la sua vettura, nella zona delle curve 7-8 del tracciato di Silverstone. La causa è stata il cedimento del mozzo della gomma anteriore sinistra, in un circuito in cui le sospensioni vengono ...

DIRETTA/ Formula 1 Gp Gran Bretagna 2018 - F1 qualifiche e FP3 live : Brutto incidente per Hartley! : DIRETTA Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Gran Bretagna 2018 Silverstone: la cronaca e i tempi delle due sessioni sulla storica pista inglese (oggi sabato 7 luglio)(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 12:11:00 GMT)

Brutto incidente tra una Panda e un Fiorino in corso Grosseto : traffico in tilt : Brutto incidente poco dopo le ore 18 di oggi, venerdì 6 luglio, a Torino, in corso Grosseto all'incrocio con via Ala di Stura. Coinvolte una Fiat Panda , che si è ribaltata dopo lo scontro, e un ...

WWE – Brutto incidente d’auto per Bray Wyatt : ecco le sue condizioni : Brutte notizie per Bray Wyatt: la superstar WWE coinvolta in un incidente d’auto ha riportato diversi infortuni e non ha preso parte alla puntata di Raw Nella notte di venerdì Bray Wyatt è stato coinvolto in un Brutto incidente d’auto, come confermato nelle ultime ore dal sito WWE.com. L’attuale partner di coppia di Matt Hardy si trovava sulla strada verso l’aeroporto, al fine di prendere un volo per recarsi all’evento live di Raw. Wyatt ...

Brutto incidente all'ingresso di Venaria : due donne ferite - una in gravi condizioni : Brutto incidente poco dopo le 14.30 di oggi, sabato 30 giugno, a Villa Rossi, all'ingresso di Venaria, sulla strada provinciale 1. Coinvolte due vetture: una Fiat Panda e una Jeep Grand Cherokee, ...

Ciclismo - gravissimo incidente per Kristina Vogel! Brutto scontro al Velodromo - Campionessa Olimpica in ospedale : Bruttissima notizia dal Velodromo di Cottbus dove Kristina Vogel, Campionessa Olimpica nella velocità a Rio 2016, si è purtroppo scontrata con un altro atleta che era entrato improvvisamente in pista. L’incidente si è subito rivelato molto grave e le condizioni della 27enne tedesca si sono immediatamente rivelate molto critiche. Secondo il portale sportschau.de, la pistard vincitrice di undici titoli mondiali sarebbe stata prontamente ...