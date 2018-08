Frosinone | Longo avverte | ' Inizio duro | serve grande umiltà'

Frosinone - è fatta per Joel Campbell : il colpaccio per mister Longo : Joel Campbell al Frosinone , come un fulmine a ciel sereno nei giorni scorsi è decollata la trattativa con l’Arsenal per l’attaccante Joel Campbell sarà un calciatore del Frosinone nelle prossime ore. Accordo raggiunto con l’Arsenal e nelle prossime ore il centravanti costaricano effettuerà le visite mediche di rito con il club frusinate. Un colpo senz’altro d’alto profilo per la squadra di mister Longo , il ...

Frosinone - doppio colpo in arrivo per la retroguardia di Longo : Frosinone vigile sul mercato alla ricerca di innesti per rafforzare la difesa di mister Longo: le ultime sulle trattative Frosinone alle prese con la campagna di rafforzamento della rosa in vista della prossima stagione che giocherà in Serie A. La difesa va completata, d’altra parte ci sarà da fare i conti anche con Cristiano Ronaldo, servono rinforzi e Capozucca sta per mettere a segno due acquisti in tal senso. Il primo è quello di ...