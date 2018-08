MotoGp | a 22 anni da Brno | la prima vittoria di Rossi

MotoGp - 22 anni fa Rossi vinceva la sua prima gara : Era il 1996, la pista quella di Brno e lui un ragazzino di 17 anni già colorato di giallo e griffato Aprilia, pronto a stupire il mondo intero. #18Agosto 1996 La prima vittoria di @ValeYellow46 nel ...

MotoGp - Mondiale 2018 : tanti giovani interessanti per l'Italia. Ma - a quasi 40 anni - Valentino Rossi resta imprescindibile : Il nove volte campione del mondo sembra più in forma ora rispetto a qualche anno fa, ma per sua sfortuna non è assecondato da una M1 che è lontana in fatto di prestazioni rispetto a Ducati e Honda. ...

MotoGp - Mondiale 2018 : tanti giovani interessanti per l’Italia. Ma - a quasi 40 anni - Valentino Rossi resta imprescindibile : Dopo aver tagliato la boa di metà stagione nel MotoMondiale è tempo di fare un primo bilancio per quanto riguarda i colori italiani. Sono 26 i piloti che hanno preso il via ad almeno una gara in questo 2018, nelle tre classi (manca all’appello la wild card Michele Pirro che, al Mugello, non ha potuto correre dopo il terribile incidente nel corso delle prove libere) e, chi più chi meno, si sono distinti in queste prime 11 tappe del ...

MotoGp - a Misano per i prossimi tre anni : TORINO - Buone notizie in arrivo per il motorsport "made in Italy". La MotoGp continuerà a correre sul circuito di Misano Adriatico per i prossimi tre anni, fino al 2021, con possibilità di rinnovare ...

MotoGp confermata a Rimini per altri tre anni : L'impatto mediatico è garantito dalla presenza di oltre 400 giornalisti provenienti da tutto il mondo accreditati in sala stampa che raggiungono quasi un miliardo di telespettatori. Con questo ...

MotoGp – Valentino Rossi supera Crutchlow all’ultima curva : il commento del britannico è sorprendente : Cal Crutchlow commenta il sorpasso di Valentino Rossi all’ultima curva del Gp della Reoubblica Ceca Forti emozioni, ieri, al Gp della Repubblica Ceca: Andrea Dovizioso ha conquistato una speciale vittoria, regalando alla Ducati una fantastica doppietta, grazie al secondo posto di Jorge Lorenzo. A Brno applausi anche per Valentino Rossi, che nonostante le problematiche Yamaha, è riuscito a metterci una pezza, chiudendo la sua gara ...

Brembo : 40 anni dalla prima vittoria in 500/MotoGp : Il prossimo 20 agosto ricorre il 40° anniversario della prima vittoria di Brembo nella classe regina del Motomondiale: il 20 agosto 1978 Virginio Ferrari, in sella a una Suzuki RG500 del team Gallina, conquistava il successo nella classe 500 al GP Germania Ovest sul mitico circuito da 22,835 km del Nürburgring. All’epoca, Brembo contava appena […] L'articolo Brembo: 40 anni dalla prima vittoria in 500/MotoGP sembra essere il primo su ...

MotoGp - Il Motomondiale in esclusiva su Sky per altri tre anni : MotoGP Sky Sky trasmetterà in esclusiva il Campionato del Mondo MotoGP per altri tre anni. Il colosso televisivo ha comunicato l'acquisto dei diritti televisivi per le tre categorie del Motomondiale , MotoGP, Moto2 e Moto3, almeno fino al 2021 ma anche ...

MotoGp : Sky in sella per prossimi 3 anni : Il racconto del Motomondiale su Sky sarà sempre all'avanguardia, con studi e approfondimenti di altissimo livello e il top della tecnologia, grazie alla realtà aumentata dello Sky Sport Tech e all'...

MotoGp - Sky trasmetterà tutte le gare per i prossimi tre anni : News in tempo reale anche su Sky Sport 24, l'App Sky Sport e i canali social ufficiali. Tutto sulla MotoGp

MotoGp - per i prossimi tre anni Sky trasmetterà tutte le gare : News in tempo reale anche su Sky Sport 24, l'App Sky Sport e i canali social ufficiali. Tutto sulla MotoGp sky MotoGp Moto2 Moto3 tutte le notizie di Moto Gp Per approfondire

Motomondiale : la MotoGp confermata per i prossimi tre anni su Sky Sport : Notizia importante per Sky Sport: anche per i prossimi tre anni la piattaforma televisiva trasmetterà tutto il Motomondiale (compresa, ovviamente, la MotoGP) sui propri canali in esclusiva. Questo il comunicato sul sito: Anche nel triennio 2019/2021, Sky racconterà tutti i GP di tutte e tre le classi (MotoGP™, Moto2™, Moto3™) su tutte le piattaforme disponibili (via satellite, sul digitale terrestre e via fibra). Il canale ...

La MotoGp ancora su Sky per i prossimi 3 anni. Accordo con Dorna fino al 2021 : tutti i GP in esclusiva live : Il racconto del Motomondiale su Sky sarà sempre all'avanguardia, con studi e approfondimenti di altissimo livello e il top della tecnologia , grazie alla realtà aumentata dello Sky Sport Tech e all'...

MotoGp su Sky per i prossimi tre anni : Sky sarà la TV della MotoGP per altri tre anni: grazie a un accordo con Dorna Sports, Sky ha infatti acquisito i diritti televisivi per tutte le gare in esclusiva live del FIM MotoGP World Championship per le prossime tre stagioni (2019/2020/2021). Anche nel triennio 2019/2021, Sky racconterà tutti i GP di tutte e tre […] L'articolo MotoGP su Sky per i prossimi tre anni sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...