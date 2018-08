Genova | le scuse di Autostrade I Benetton e le polemiche sul pranzo di Ferragosto

Le scuse di Autostrade - che prepara 500 milioni per Genova . Di Maio : «Elemosina». Salvini : «Minimo sindacale» : Mezzo miliardo. Questo preventiva di spendere Autostrade per l'Italia tra ricostruzione del viadotto crollato e delle case danneggiate, aiuti alle famiglie di vittime e sfollati e interventi su strade cittadine e trasporti pubblici per alleviare l'emergenza-traffico causata dalla tragedia del Ponte Morandi. Al mezzo miliardo si dovranno aggiungere i risarcimenti, quando saranno accertate le responsabilità del crollo...

Le scuse di Autostrade e il piano per Genova : «In otto mesi può riavere il ponte» : «Mi scuso se non siamo stati capaci di far sentire la vicinanza: abbiamo cercato di lavorare con umiltà per trovare le soluzioni più efficaci». Così Giovanni Castellucci, ad di Autostrade (e di Atlantia) ha iniziato la presentazione del piano studiato dalla società per la città. Insieme a lui il presidente della società, Fabio Cerchiai...