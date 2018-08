Mercato Roma | per vedere N' Zonzi in giallorosso resta solo da convincere il Siviglia

CalcioMercato Roma - E' quasi fatta per N'Zonzi : trovato l'accordo con il Siviglia : N'Zonzi sempre più vicino alla Roma: trovato l'accordo con il Siviglia Si chiude ufficialmente venerdì il Calciomercato, alla vigilia della prima giornata del campionato italiano di Serie A. La ...

Si chiude ufficialmente venerdì il Calciomercato, alla vigilia della prima giornata del campionato italiano di Serie A. La stagione 2018-19 si prospetta ricca di spettacolo con Cristiano Ronaldo arrivato in Italia per rendere il campionato più 'piccante'. Intanto, anche le squadre avversarie della Juventus lavorano sodo per avere a disposizione una

CalcioMercato - Roma-N'Zonzi : altri passi avanti per chiudere : Centrocampista di lotta e di governo, classe '88, a luglio è diventato Campione del Mondo con la Francia di Mbappè, 5 presenze in Russia con Deschamps,. Monchi sta facendo di tutto per portarlo alla ...

Roma - ag. Juan Jesus : 'Non è sul Mercato - resta giallorosso' : Roberto Calenda , agente di Juan Jesus , ha parlato a La Gazzetta dello Sport del futuro del suo assistito alla Roma : 'Juan non è sul mercato e non ha rifiutato nessuno semplicemente perché rimane giallorosso'. Il giocatore è seguito dal Torino .

CalcioMercato Roma - aumentano le pretendenti per Nzonzi : Oltre al Psg, sul campione del mondo c'e' anche il Monaco, alle prese con la sostituzone di Fabinho e Moutinho: a livello finanziario, il club del Principato non avrebbe problemi a soddisfare le ...

Mercato Roma - anche Psg e Monaco su N'Zonzi : Come riportato da France Football , Tuchel avrebbe chiesto al club parigino il francese campione del Mondo, seguito anche dal Monaco che si è privato in questa finestra di Mercato di Moutinho e ...

CalcioMercato Roma - ore decisive per N'Zonzi. Il ds del Siviglia : 'Serve un'offerta importante' : L'entourage del classe '88 infatti, di cui fa parte anche il padre, chiede quattro milioni netti in virtù del recente titolo di campione del mondo, conquistato in Russia con la Nazionale francese. ...

Tra tattica e Mercato - il bilancio del calcio estivo di Juve - Roma - Inter e Milan : il calcio d'estate, la sua funzione è quella: sperimentare, cercare soluzioni, dare sfogo alle proprie idee all'Interno di una zona di comfort in cui è permesso ancora sbagliare. Le italiane impegnate ...

CalcioMercato Roma - torna di moda N'Zonzi : Le difficoltà per arrivare a Suso e Samassekou, blindati rispettivamente dal Milan e dal Salisburgo, spingono Monchi di nuovo verso il francese, per il quale il Siviglia non fa sconti

CalcioMercato : Roma scatenata - tenta il colpo Suso. Scambio con Perotti? [DETTAGLI] : Calciomercato– La Roma tenta il colpaccio ed è disposto a cedere uno dei suoi giocatori per arrivare all’obiettivo. Come riporta Sky Sport, il procuratore di Suso, Lucci, ha fatto tappa a Trigoria. La Roma proporrebbe al Milan uno Scambio che coinvolga Diego Perotti più un soldi LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...

CalcioMercato Roma - Mata obiettivo concreto : Monchi studia la formula : Prosegue il lavoro del direttore sportivo della Roma Monchi, intenzionato a regalare a mister Di Francesco un giocatore importante e che possa far compiere il salto di qualità alla squadra giallorossa. Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, il dirigente spagnolo avrebbe messo nel mirino Juan Mata, forte trequartista del Manchester United con il contratto in scadenza nel giugno 2019. Roma su Juan Mata: ecco come Monchi potrebbe ...

CalcioMercato : Sababria va al West Ham - alla Roma il 50% : La cessione di Antonio Sanabria, in procinto di lasciare il Betis Siviglia per approdare nel West Ham United, porterà benefici economici anche alla Roma. Secondo Estadio Deportivo, il club londinese è pronto a pagare 22,5 milioni di euro per il cartellino del giocatore e il Betis – salvo clamorosi ripensamenti – non dirà di no a un’offerta così vantaggiosa sul piano economico. La metà della cifra, tuttavia, finirà nelle ...

Roma - Di Francesco : "Il Mercato non è chiuso". De Rossi : "In pochi come Pastore" : "Io mi fido dei miei compagni. Non vediamo l'ora di giocare. E voglio vincere con questa maglia". Alla vigilia dell'ultimo test americano, domani notte contro il Real Madrid, parlano in conferenza ...