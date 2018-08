Londra dice addio al Nobel Vidiadhar Surajprasad Naipaul

Londra dice "no" a estradizione in Usa dei "Beatles dell'Isis" : 'I Beatles dell'Isis ' non verranno estradati negli Stati Uniti. Il Governo di Londra ha infatti sospeso l'iter per la consegna alle autorità americane dei due cittadini britannici accusati di avere ...

Atletica – Diamond League : Londra ospita l’undicesima tappa - tanti gli azzurri in gara : Tra le medaglie mondiali del meeting domenica c’è Alessia Trost, bronzo indoor a Birmingham Sabato 21 e domenica 22 luglio Londra ospita l’undicesima tappa della IAAF Diamond League 2018, ultimo step prima dei Campionati Europei di Berlino. Per l’occasione, i Müller Anniversary Games della capitale britannica tornano su due giornate e presentano un cast ancora una volta formidabile con sette ori olimpici e nove campioni ...

BREXIT - SCONTRO UE-Londra/ Ultime notizie : Barnier - “accordo entro dicembre o ‘No Deal’” : BREXIT, Ue avvisa: “Pronti anche a nessun accordo”. In caso di no-deal potrebbe servire il visto per andare in Gran Bretagna (e viceversa). Le Ultime notizie sulla trattativa(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 18:14:00 GMT)