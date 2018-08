Softball - Mondiali 2018 : USA Campioni del Mondo e qualificati a Tokyo 2020 dopo una finale drammatica contro il Giappone : I Mondiali di Softball 2018 sono terminati. Gli Stati Uniti hanno confermato il loro status di miglior squadra del Mondo, ma al prezzo di una fatica enorme: il 7-6 sul Giappone, a Chiba, è infatti frutto di un match arrivato al terzo extra inning, con una serie spettacolare di capovolgimenti di fronte. Gli USA riescono a portare punti a casa soltanto in un inning, il terzo; quei punti, però, sono tre, e sono quelli che li portano sul 2-3 dopo ...

Softball - Mondiali 2018 : Stati Uniti in finale - sul podio anche Giappone e Canada che si sfideranno per affrontarli : Gli Stati Uniti sono i primi finalisti dei Mondiali di Softball 2018, i cui playoff per le medaglie sono in corso di svolgimento al ZOZO Marine Stadium di Chiba. La formazione americana ha superato, in un incontro ad alta tensione, il Giappone per 4-3 all’extra inning, con punto decisivo realizzato da Merritt su singolo al centro di Garcia. Il Giappone, però, non ha perso le speranze di andare in finale, perché la formula del torneo ...

Softball Mondiali - ko 1-0 con il Messico - azzurre chiudono al settimo posto : Battaglia doveva essere e battaglia è stata. Messico-Italia, prima gara a eliminazione diretta del Mondiale di Chiba è stata risolta da un solo punto, che le messicane hanno realizzato al secondo ...

Softball - Mondiali 2018 - playoff : finisce l’avventura di Italia e Olanda. USA-Giappone per decidere la prima finalista : Nella lunga mattina di Chiba, corrispondente alla notte Italiana, è terminata l’avventura dell’Italia ai Mondiali di Softball 2018: le azzurre hanno perso per 0-1 contro il Messico dopo due extra inning nell’incontro più combattuto della giornata. Non è stato questo, però, il solo incontro disputatosi oggi: vediamo cos’è successo nel resto dei match validi per i playoff. L’Olanda va a far compagnia all’Italia ...

Softball - Mondiali 2018 : Italia eliminata dal Messico nei playoff dopo una battaglia finita al secondo extra inning : Termina in modo amarissimo l’avventura dell’Italia ai Mondiali di Softball 2018. Le azzurre sono state eliminate nel primo turno dei playoff per le medaglie dal Messico per 0-1. La beffa è ancor più grande se si pensa che la sconfitta è maturata al termine di due extra inning, dopo che, sulla pedana di lancio, Cacciamani e Greta Cecchetti avevano giocato una partita su livelli davvero vicini a quelli di Dallas Escobedo (16 ...

Softball - Mondiali 2018 : Italia - col Messico l’inizio dei playoff per le medaglie. Battaglia tra lanciatrici in vista : L’Italia del Softball aspettava da 12 anni questo momento: i playoff dei Mondiali. In Giappone, il ritorno è avvenuto, e adesso le azzurre si presentano al cospetto del Messico sull’onda di quattro vittorie consecutive. Spetterà a queste due squadre aprire il programma del ZOZO Marine Stadium alle tre Italiane di questa notte (curiosamente, all’Italia è capitato anche di aprire l’intera manifestazione, contro il ...

Softball - Mondiali 2018 : completati i gironi e delineato il quadro del primo giorno di playoff - c’è Italia-Messico : Si sono giocate oggi le quattro partite dei Mondiali di Softball 2018 che non si erano potute disputare ieri causa pioggia. Con questi incontri, sono stati completati i gironi eliminatori ed emessi tutti i verdetti, ma soprattutto si è anche delineata con precisione la prima giornata dei playoff che porteranno alle medaglie. Nel girone A, la vittoria dell’Olanda per 11-1 sul Sudafrica ha deciso il passaggio del turno delle olandesi a spese ...

Softball - Mondiali 2018 : il tabellone dei quarti di finale. Programma - orari e tv. C’è l’Italia! : I Mondiali di Softball 2018 stanno per avviarsi ai tre giorni in cui un nuovo nome si iscriverà nell’albo d’oro della manifestazione. Dal 10 al 12 agosto, infatti, nella Prefettura di Chiba si svolgeranno i playoff per le medaglie, nei quali, dopo 12 anni, torniamo a trovare l’Italia, qualificatasi dopo aver battuto la Cina nell’ultimo suo impegno nei gironi. Il tabellone dei playoff non è ancora completo perché alcuni ...

Softball - Mondiali 2018 : la (non) ultima giornata dei gironi. Nel giorno dell’Italia la pioggia costringe a rinviare quattro partite a domani : Doveva essere il giorno in cui tutti i verdetti si sarebbero chiariti, è stato il giorno della pioggia. Giove Pluvio ha deciso di scaricare una certa quantità d’acqua sulla zona del Giappone interessata dai Mondiali di Softball, cosicché si sono riuscite a completare solo quattro partite, tutte a Ichihara City. L’Italia è l’indubbia protagonista della giornata anche in senso assoluto: dopo un’attesa infinita, fatta di un ...

Softball - Mondiali 2018 : Italia-Messico - playoff. Programma - orari e tv : 12 anni: tanti ne son passati dall’ultima volta in cui l’Italia era riuscita a entrare nelle prime otto ai Mondiali di Softball. Quest’anno le azzurre ce l’hanno fatta vincendo le ultime quattro partite del girone B, tra cui quella decisiva con la Cina. Adesso il cammino proseguirà a Chiba, al ZOZO Marine Stadium, contro il Messico, terzo nel girone A. Italia-Messico, primo match dei playoff per le medaglie, è in ...

Softball - Mondiali 2018. Enrico Obletter : “L’Italia ha cuore - ci abbiamo creduto : siamo tra le migliori 8! E ora…” : L’Italia ha confezionato una vera e propria impresa ai Mondiali di Softball sconfiggendo la Cina e qualificandosi così ai playoff della rassegna iridata. Le azzurre non vogliono smettere di sognare e cercheranno di fare ancora più strada nella competizione. La nostra Nazionale può festeggiare dopo la bellissima vittoria odierna contro le asiatiche, ottenuta mettendo in mostra un gioco spumeggiante che oggi ci ha regalato un posto tra le ...

Softball - Mondiali 2018 : Azzurre - che impresa! Travolta la Cina - si vola ai playoff! : L’Italia ce l’ha fatta. Battendo 7-0 la Cina in una partita finita dopo cinque inning, le Azzurre si sono prese un posto nel playoff dei Mondiali 2018 di Softball che può valere le medaglie. La nostra nazionale ha saputo gestire meglio di quella cinese un’attesa infinita: il match, programmato per le 3 di notte in Italia, è stato prima rinviato e poi spostato dall’Akitsu Stadium al Zett. A. Ball Park di Ichihara City, il ...

Softball - Mondiali 2018 : la settima giornata. Girone A ancora incerto - nel girone B Italia-Cina decide la quarta qualificata : Sei sono le nazionali certe di trasferirsi al ZOZO Marine Stadium di Chiba per la fase finale dei Mondiali di Softball 2018: nel girone A Porto Rico, Stati Uniti e Messico si sono già assicurate il pass, mentre il girone B ha visto in Giappone, Canada e Australia le tre nazionali che hanno anticipato il passaggio del turno. Nel girone A, resta da comprendere la situazione di Cina Taipei alias Taiwan, oggi vittoriosa per 9-7 sulle Filippine dopo ...