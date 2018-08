Fortnite Battle Royale per Android non sarà disponibile su Google Play

Il Rampino e la Teleferica potrebbero approdare in Fortnite Battle Royale : In seguito alla manutenzione di questa mattina, Fortnite è stato aggiornato con la patch 5.20 e, puntualmente, vi abbiamo riportato tutte le novità dell'update.Tuttavia, stando a quanto riportato da Fortnite Intel, la patch nascondeva quelle che dovrebbero essere le prossime novità in arrivo.Nello specifico, sembra che, a breve, Fortnite Battle Royale si arricchirà con due nuovi oggetti che offriranno nuove possibilità nei movimenti e nel ...

EA potrebbe sviluppare un gioco battle royale free-to-play in stile Fortnite : Ispirati dal successo di Fortnite, anche EA potrebbe pianificare il proprio battle royale indipendente e gratuito. In una recente conference call, il direttore finanziario dell'azienda, Blake Jorgensen, ha dichiarato che la società sta "sperimentando" con il genere.Naturalmente, EA sta già pubblicando una vera e propria modalità, battlefield V includerà una battle royale, ma probabilmente, questa, non vedrà una versione standalone. Invece, la ...

Fortnite : Battle Royale - come sbloccare il battle pass segreto : Fortnite è il gioco più amato degli ultimi tempi. Scaricabile su diverse piattaforme gratuitamente, ha riscosso un grande successo tra i giocatori di tutto il mondo. Arrivato alla quinta stagione, Fortnite: battle Royale pone una nuova sfida da perseguire. Fortnite e le stelle di battaglia segrete Tornano le stelle di battaglia segrete nascoste nelle schermate di caricamento per la settimana, qualcosa che abbiamo visto per le prime sette ...

Fortnite - il battle royale di Epic Games - annuncia il record di ricavi : Il mondo dei videogiochi è un settore davvero in salute, con un numero di utenti in continuo aumento e con un giro di affari superiore ai cento miliardi di dollari all'anno. Nel 2017 l'ambiente ha visto un vero e proprio sconvolgimento al suo interno, merito di un genere praticamente nuovo, quello dei battle royale, dove l'obiettivo è uno solo, ovvero quello di rimanere l'unico (in caso di partite in singolo) o gli unici (in caso di match in ...

Fortnite e PUBG pronti a cedere la corona? Battlefield 5 e Call of Duty Black Ops 4 incombono : L'avvento sulla scena videoludica di prodotti del calibro di Fortnite e PUBG ha senza ombra di dubbio modificato in maniera radicale l'approccio dei publisher al mercato. Le dinamiche Battle Royale hanno assunto infatti nel tempo un rilievo sempre maggiore, con i numeri fatti registrare negli ultimi mesi che hanno dato di fatto ragione a Epic Games e Bluehole, con milioni e milioni di utenti pronti ad animare quotidianamente la scena dei due ...

Il Battle Royale in Red Dead Redemption 2? Non sarà un clone di Fortnite : Abbiamo visto alcuni trailer di Red Dead Redemption 2, ma purtroppo Rockstar Games non ha ancora mostrato alcun video gameplay. Oltre a questo ancora deve annunciare una o più modlaità multiplayer, che sicuramente ci saranno. Ultimamente non si fa altro che parlare dell'enorme successo di Fortnite in tutto il mondo. Il nuovo titolo di Rockstar salirà sul carro del Battle Royale? NO, proseguirà per la sua strada. A dirlo è il CEO di Take-Two, ...

Alcuni misteriosi squarci potrebbero cambiare la mappa di Fortnite Battle Royale : Nella mappa di Fortnite Battle Royale si stanno verificando degli strani fenomeni in seguito al lancio del razzo. Molti giocatori hanno notato la comparsa di strani squarci che, con molta probabilità, potrebbero modificare la mappa del gioco.Grazie alla segnalazione di Fortnite Intel, possiamo riportarvi qualche esempio: l'insegna presente a Rifugio Ritirato sarebbe stata "risucchiata" proprio da uno di questi squarci, il che suggerisce che ...

Fortnite vs PlayerUnkown's Battlegrounds - la battaglia dei super ricchi - editoriale : L'allievo sembra aver superato il maestro, ma quest'ultimo non ci sta affatto a restare in disparte.Accantonata la causa legale con cui PUBG Corp. aveva accusato Epic Games di aver rubato l'idea della modalità battle royale di Fortnite dal suo PlayerUnknown's Battlegrounds, diatriba che si è dissolta in un nulla di fatto, i due giochi continuano a darsele di santa ragione sul terreno commerciale.Quattrocento milioni. Sono gli utenti che ...

Fortnite Battle Royale : arriva il merchandise ufficiale : Fortnite, grazie alla sua modalità Battle Royale, è un successo enorme, pochi giorni fa l'apprezzato gioco targato Epic Games ha superato 125 milioni di giocatori in tutto il mondo e, sull'onda di questa incredibile popolarità, ecco arrivare il merchandise ufficiale.Come riportano i colleghi di VG247, Epic Games ha stretto un accordo con Amazon e Spreadshirt per la vednita di abbigliamento e accessori ispirati a Fortnite.Già da oggi su Amazon e ...

Fortnite Battle Royale : come funziona il videogioco dell’anno : ROMA – Sono oltre 125 milioni i giocatori nel mondo di Fortnite Battle Royale. Numeri impressionanti per il videogioco di Epic Game, disponibile gratuitamente su tutti i PC (Windows e Mac), le console di ultima generazione (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch) e i dispositivi iOS (a breve a anche Android). Ma come funziona Fortnite […] L'articolo Fortnite Battle Royale: come funziona il videogioco dell’anno proviene da NewsGo.

E3 2018 : Fortnite Battle Royale approda su Nintendo Switch : Fortnite Battle Royale è stato finalmente confermato su Nintendo Switch, oggi alla conferenza Nintendo per l'E3. Come possiamo vedere dal trailer proiettato, Fortnite offrirà l'esperienza Battle Royale completa per tutti i possessori di Nintendo Switch, per cui avremo tutti i contenuti rilasciati fino ad ora per la celebre modalità che sta spopolando in tutto il mondo. Potremo inoltre giocare in compagnia dei nostri amici nella stessa stanza o ...

Fortnite Battle Royale : rinviata la modalità Parco Giochi : Il popolare Fortnite si è aggiornato ultimamente, nella giornata di ieri è stato reso disponibile il content update per Battle Royale e Salva il Mondo, ma come avrete sicuramente notato la modalità Parco Giochi non ha fatto il suo ritorno nel gioco.Come riportano i colleghi di VG247, si tratta di una modalità molto apprezzata dai numerosissimi giocatori di Fortnite, per la presenza del respawn, assente nel resto del gioco.Epic Games, ha ...

Fortnite : disponibile il content update 4.3 - ecco le novità per le modalità Battle Royale e Salva il Mondo : Arrivano ottime notizie per i tantissimi giocatori impegnati nel popolare Fortnite, infatti Epic Games ha da poco pubblicato il content update 4.3.Come segnalano i colleghi di VG247, il nuovo aggiornamento introduce novità per tutte e due le modalità del gioco, Battle Royale e Salva il Mondo. I giocatori di Battaglia Reale, hanno ora a disposizione le Trappole Buttafuori (Trampolini), con le quali potranno effettuare grandi salti, ma si potranno ...

Fortnite Battle Royale : a breve sarà possibile catapultarsi in aria con i nuovi Trampolini : Mentre poco tempo fa vi abbiamo svelato in anticipo le Sfide della Settimana 6 della Stagione 4 di Fortnite, ecco giungere novità per i contenuti che arricchiranno l'esperienza di gioco.Stando a quanto riportato da Fortnite Intel, a breve i giocatori saranno in grado di catapultarsi in aria con l'arrivo dei nuovi Trampolini, una versione corretta dei vecchi Trampolini già presenti. I nuovi oggetti, molto probabilmente in arrivo con il prossimo ...