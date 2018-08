Ascolti tv sabato 11 agosto 2018

Ascolti TV | Sabato 4 agosto 2018. Ti Ricordi di Me 12.2% : Ambra Angiolini ed Edoardo Leo Su Rai1 il film Ti Ricordi di Me? ha conquistato 1.760.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 Pooh 50 – L’ultima notte insieme in replica ha raccolto davanti al video 1.517.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 Frammenti di un Inganno ha interessato 1.069.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello ha intrattenuto ...

Ascolti TV | Sabato 28 luglio 2018. Ti Sposo ma non Troppo 15.4% - Amiche in Arena 13.3% - Benfica-Juventus su TV8 4% : Ti Sposo ma non Troppo Su Rai1 Ti Sposo ma non Troppo ha conquistato 2.219.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 Amiche in Arena ha raccolto davanti al video 1.653.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 Mai fidarti della tua Ex ha interessato 1.116.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Italia 1 Godzilla ha intrattenuto 885.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Master and Commander – Sfida ai confini del mare ha raccolto ...

Ascolti TV | Sabato 21 luglio 2018. Testa a testa tra Un Paese Quasi Perfetto (13.6%) e Una Notte Magica (13.5%) : Il Volo con Placido Domingo Su Rai1 Un Paese Quasi Perfetto ha conquistato 2.064.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale 5 la replica di Una Notte Magica – Tributo ai Tre Tenori ha raccolto davanti al video 2.030.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Rai2 Ricatto ad Alta Quota ha interessato 1.571.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Italia 1 Il Mondo Perduto: Jurassic World ha intrattenuto 1.050.000 spettatori (7.4%). Su ...

Ascolti TV | Sabato 14 luglio 2018. Benvenuto Presidente 14.2% - Elisa 11.2%. Belgio-Inghilterra al 36.6% : Belgio-Inghilterra Su Rai1 Benvenuto Presidente! ha conquistato 2.129.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale 5 Elisa – 20 anni in ogni istante ha raccolto davanti al video 1.418.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai2 La strana vita dei miei vicini ha interessato 1.291.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 Jurassic Park ha intrattenuto 995.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Reazione a Catena ha raccolto ...

Ascolti TV | Sabato 7 luglio 2018. 44.3% per Russia-Croazia. Balalaika 19.9% - Love is alla you Need 12.1% : Russia-Croazia Su Rai1 Love is All you Need ha conquistato 2.020.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Canale 5 Russia-Croazia ha raccolto davanti al video 7.808.000 spettatori pari al 44.3%% di share e a seguire Balalika 1.922.000 (19.9%). Su Rai2 Incubo Biondo ha interessato 842.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Italia 1 La Piccola Principessa ha intrattenuto 651.000 spettatori (3,6%). Su Rai3 Ulisse – Il Piacere della ...

