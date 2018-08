Terremoto nell' Udinese | scossa di magnitudo 3 9 all' alba di oggi Epicentro a 5 km da

Terremoto in provincia di Udine : scossa di magnitudo 3.9 nella notte : Un Terremoto di magnitudo 3.9 è avvenuto a 5 km da Cavazzo Carnico, in provincia di Udine. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 13 km. La scossa è stata registrata alle ore 5.30 dal ...

Terremoto in provincia di Udine : scossa di magnitudo 3.9 nella notte : Un Terremoto di magnitudo 3.9 è avvenuto a 5 km da Cavazzo Carnico, in provincia di Udine. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 13 km. La scossa è stata registrata alle ore 5.30 dal centro nazionale terremoti. Alcuni minuti prima era stata registrata nella stessa zona una scossa di magnitudo 3.0. Poi ne è stata rilevata un'altra di 2.3. Al momento non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose.

Terremoto nella notte - scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Udine : Quattro scosse in sequenza dalle ore 5.26. La più forte è stata registrata alle ore 5.30. Non si hanno notizie di danni a cose e persone

Terremoto : 22 interventi sulla vulnerabilità sisimica nelle scuole del Napoletano : Il sindaco metropolitano di Napoli, Luigi de Magistris, ha approvato oggi una delibera di variazione di bilancio con cui si prende atto del finanziamento da parte del MIUR di 22 interventi su altrettanti edifici scolastici di proprietà della Città Metropolitana di Napoli per verificare la vulnerabilità sismica e progettare eventuali interventi di adeguamento. Tale finanziamento, parte di un bando per le zone sismiche 1 e 2, e’ stato ...

Terremoto oggi a Ischia/ Ingv - ultime scosse Casamicciola Napoli : sisma M 2.5 - allarme nell'isola : Terremoto oggi a Ischia: Ingv, ultime scosse Casamicciola Napoli, sisma di Magnitudo 2.5. Allerta nell'isola dopo il disastro dell'estate 2017, ultime notizie(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 11:16:00 GMT)

Terremoto - scossa a Ischia : tanta paura nell’Isola [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Il numero di morti per il Terremoto nell’isola indonesiana di Lombok è salito a 105 : Il numero di morti del terremoto che domenica scorsa ha colpito l’isola di Lombok, in Indonesia, è salito a 105. Le scosse hanno causato il crollo di centinaia di edifici, molti dei quali abusivi e costruiti con materiali scadenti. Almeno 20 mila The post Il numero di morti per il terremoto nell’isola indonesiana di Lombok è salito a 105 appeared first on Il Post.

Bloccata in Indonesia - bolzanina nell'inferno del Terremoto : BOLZANO . Il paradiso si è trasformato in inferno nel giro di pochi secondi. E all'improvviso, la vacanza in Indonesia di Giulia Degasperi, bolzanina, venticinque anni compiuti il 3 agosto, è ...

Terremoto Indonesia - anche l’altela Aldo Montano nell’Isola : crolla l’albergo - salvi lui e la moglie : Notte di paura per Aldo Montano alle isole Gili, in Indonesia. L’olimpionico di scherma si trovava in vacanza insieme a sua moglie Olga Plachina nella regione dove si è verificato il terribile Terremoto di magnitudo 7.0 che ha provocato oltre decine di morti e centinaia di feriti. Al momento della scossa Montano e sua moglie erano a cena, mentre l’albergo in cui alloggiavano è parzialmente crollato. La coppia si è rifugiata in cima a ...

Terremoto Indonesia : dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni orientali e settentrionali dell’isola di Lombok : L’Indonesia ha dichiarato lo stato di emergenza per le regioni orientali e settentrionali dell’isola di Lombok fino all’11 agosto a seguito del Terremoto registrato nelle province di Nusa Tenggara Occidentale e Bali: lo ha detto il portavoce dell’Agenzia per mitigazione dei disastri nazionali Sutopo Purwo Nugroho. “Il bilancio delle vittime del potente Terremoto di ieri sera è salito a 91”, ha annunciato ...