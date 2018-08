blogo

: Ascolti tv venerdì 10 agosto 2018 - SerieTvserie : Ascolti tv venerdì 10 agosto 2018 - Varych4 : Ascolti tv venerdì 10 agosto 2018 - tvblogit : Ascolti tv venerdì 10 agosto 2018 -

(Di sabato 11 agosto 2018) Prime Time Su Rai 1 Il film Non sposate le mie figlie! ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 European Championships Glasgow - Berlino .000, %. Elementary ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 Maximilian - Il gioco del potere e dell'amore - seconda parte ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Solo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Chicago Med, in prima tv, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il terzo indizio ha registrato .000 telespettatori, share %. Su La7 Il film Intrigo a Stoccolma ha registrato .000 telespettatori, share%. Su Tv8 Italia's Got Talent - Best Of ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Il film Chissà perché... capitano tutte a me ha registrato .000 telespettatori, share %. Access Prime Time Su Rai 1 ...