Raggi | “I romani dicono che non hanno mai visto così tanti cantieri”

Baglio : spiaggia Tevere annunciata da Raggi presa in giro a romani : Roma – “Va bene la decrescita felice, ma le prese in giro no grazie. annunciata in pieno inverno dalla Sindaca, in Campidoglio non sono ancora riusciti a realizzarla. La spiaggia sul Tevere forse sara’ pronta ad agosto, forse, fanno sapere. Non e’ chiaro neppure con quale gara e appalto siano stati avviati da qualche giorno i primi lavori, che per ora hanno prodotto una distesa di sabbia”. “E chissa’ ...

Raggi in Romania : per campi Rom effettivamente possibile terza via : Roma, 20 lug., askanews, - 'Siamo venuti qui a Craiova, in Romania, per verificare l'attuazione del nostro piano di superamento dei campi rom e vedere le condizioni in cui stanno vivendo le famiglie ...

La terza via di Virginia. La Raggi sfida Salvini : venerdì sarà in Romania per supervisionare il rientro in patria di alcune famiglie rom con l'aiuto del Campidoglio : La terza via di Virginia Raggi sui campi rom è partita lo scorso maggio con una delibera ad hoc della giunta capitolina. E domani prenderà il volo. Letteralmente. Perché la prima cittadina si imbarcherà su un aereo destinazione Craiova, Romania. A trovare due dei nuclei familiari che hanno accettato il reinserimento nel paese d'origine dopo lo sgombero del Campig river, uno degli insediamenti presenti sul territorio ...

ROMA : Raggi - Rom rimpatrio per 14 nomadi alla Romania con l'incentivo del Campidoglio : ROMA: Raggi, Rom rimpatrio per 14 nomadi alla ROMAnia con l'incentivo del Campidoglio Tramite un post condiviso su Facebook Virginia… L'articolo ROMA: Raggi, Rom rimpatrio per 14 nomadi alla ROMAnia con l'incentivo del Campidoglio proviene da Essere-Informati.it.

Raggi : Camping River - 14 in Romania per rimpatrio volontario : Roma – “Abbiamo messo in campo un ampio ventaglio di possibilita’ per favorire il superamento del Camping River tramite un costante coinvolgimento degli abitanti. Uno degli strumenti a disposizione delle persone risiede nel rientro volontario assistito presso il Paese di origine, collegato a un progetto di inserimento socio-lavorativo. I nuclei familiari coinvolti firmano un dettagliato Patto di Responsabilita’, che ...

Frigoriferi scaricati a Tor Bella Monaca - trovato il vandalo. Raggi su Fb ringrazia i romani : 'Continuate a segnalare' : Se non fosse stato per i cittadini, chissà. Forse il Comune non avrebbe mai capito da dove partire nella ricerca del vandalo dei Frigoriferi. E' diventato l'incubo di via Aspertini, perché da tempo ...

Baglio : che fa Raggi su questione alberi romani? : Roma – “Cosa sta succedendo agli alberi di Roma? Perche’ deve crollare un albero, l’ennesimo, perche’ il Campidoglio intervenga a tutela della sicurezza? Come vengono assicurati questi interventi? E gli alberi abbattuti vengono rimpiazzati con nuovi arbusti? Dopo l’ennesimo crollo di un platano due giorni fa a viale Angelico, salgono a 5 gli alberi potati in due giorni su quella strada. Questo a quanto ...

"Er biglietto o scendi" : la video-denuncia della Raggi sui bus romani : "Stiamo sperimentando i tornelli sugli autobus della città. Guardate che cosa succede quando i cittadini onesti scoprono gli scrocconi". Così ha scritto la sindaca di Roma Virginia...

Anzaldi : unica parte lesa sono romani e romanisti - su Raggi deciderà pm : Anzaldi: convocato Virginia Raggi come persona informata dei fatti e non come vittima Roma – Di seguito le parole di Michele Anzaldi, deputato del PD. “Raggi parte lesa? Basta con questa balla, se c’è una parte lesa sono i tifosi. Se la sindaca si è sentita Raggirata o calunniata dall’avvocato Lanzalone, o da altri suoi colleghi di partito, lo denunci alla Procura. O forse avrebbe dovuto farlo prima che arrivassero gli ...