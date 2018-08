Coppa Italia Genoa | Ballardini | «Pronti a dare il massimo»

Coppa Italia Lecce - Liverani : «Genoa favorito - ma ci proviamo» : Lecce - "Probabilmente in questo momento della stagione la mezzora in più dei supplementari era da evitare, ma abbiamo una rosa in grado di affrontare l'impegno ravvicinato. E ci farà bene l'euforia ...

Coppa Italia - Velazquez : «Udinese - devi dare subito il 100%» : UDINE - 'Il nostro obiettivo è quello di giocare bene, palla a terra. Questa sarà la filosofia che porteremo avanti in questa stagione. E visto quello che abbiamo saputo fare in questo precampionato ...

Coppa Italia - Velazquez : «Udinese - partiamo col piede giusto» : UDINE - Idee chiare per Julio Velazquez alla vigilia di Udinese-Benevento , gara valida per la Coppa Italia. Così il nuovo allenatore dei bianconeri: 'Il nostro obiettivo è quello di giocare bene, ...

Coppa Italia - nel week-end scatta il terzo turno eliminatorio : il tabellone completo e gli orari di tutti i match : Continuano le sorprese della Coppa Italia, nel week-end infatti va in scena il terzo turno eliminatorio che vedrà scendere in campo anche le squadre di serie A La Lega Serie A ha date e orari delle partite del terzo turno eliminatorio della Coppa Italia. Questo il programma: Udinese-Benevento: sabato 11/08, ore 20.00; Genoa-Lecce: sabato 11/08 ore 21.15; Chievo Verona-Pescara: domenica 12/08 ore 18.00; Spezia-Spal: domenica 12/08 ore ...

Risultati Coppa Italia Serie C / Diretta gol live score : reti bianche a Teramo (fase a gironi) : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle partite in programma oggi emrcoledi 8 agosto 2018 e valide per il primo turno della fase a gironi. (Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 22:57:00 GMT)

Coppa Italia 2018-2018 - terzo turno : date - programma - orari e tv. Tutti gli incroci : debutta la Serie A : Nel weekend dell’11-12 agosto si disputerà il terzo turno della Coppa Italia 2018-2019 di calcio. debuttano 12 formazioni di Serie A, quella classificate dal nono al 17esimo posto della passata stagione e le tre neopromosse. Le 16 squadre vincitrici si affronteranno poi nel quarto turno in programma a dicembre, quello che precede l’ingresso in scena delle otto teste di Serie (Juventus, Napoli, Roma, Inter, Lazio, Atalanta, Milan, ...

Presentati i nuovi loghi della Serie A e della Coppa Italia : A pochi giorni dall'inizio della nuova stagione calcistica (Serie A e B partono il 18 agosto) la federazione ha presentato i nuovi loghi di questa stagione. Il massimo campionato si chiamerà ancora Serie A TIM grazie al rinnovo della partnership, la più longeva sponsorizzazione di una lega sportiva.

I nuovi loghi di Serie A - Coppa Italia e Supercoppa : Sono stati presentati oggi dalla Lega Calcio: sono un restyling di quelli vecchi The post I nuovi loghi di Serie A, Coppa Italia e SuperCoppa appeared first on Il Post.

Serie A - Coppa Italia - Supercoppa e Primavera : la Lega svela i nuovi loghi : Rinnovati i loghi di Serie A, Coppa Italia, SuperCoppa e Primavera: il nuovo brand dà risalto all'immediatezza della "A" L'articolo Serie A, Coppa Italia, SuperCoppa e Primavera: la Lega svela i nuovi loghi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Coppa Italia - ecco il programma del terzo turno : Coppa Italia programma- Si giocherà per lo più domenica prossima, quando sono previste 14 delle 16 gare in programma: le uniche gare in programma sabato sono Udinese-Benevento e Genoa-Lecce. Sampdoria-Viterbese Domenica Ore 20.30 Spezia-Spal Domenica Ore 18.30 Sassuolo-Ternana Domenica Ore 20.30 Catania-Hellas Verona Domenica Ore 20.00 Parma-Pisa Domenica Ore 20.30 Brescia-Novara Domenica Ore 20.30 Empoli-Cittadella Domenica Ore ...