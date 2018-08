Amazon - Alexa debutterà sugli infotainment delle auto

Per ora in pochi usano Alexa per comprare su Amazon : Doveva essere la funzione di punta degli altoparlanti intelligenti, gli smart speaker. Il voice shopping, cioè la capacità di fare acquisti attraverso comandi vocali. Eppure, finora, questo genere di ...

Google Assistant e Amazon Alexa hanno qualche difficoltà a comprendere alcuni accenti : Lo staff di The Washington Post ha deciso di testare la precisione di ascolto dei due assistenti personali virtuali più famosi, Google Assistant e Alexa

Amazon Fire : basta un aggiornamento e si trasforma in smart display con Alexa : (Foto: Amazon) Chi ha in casa un tablet Amazon Fire HD 8 o HD 10 di ultima generazione potrebbe presto trovarsi per le mani un oggetto dotato di funzionalità molto interessanti: il gruppo di Jeff Bezos ha infatti annunciato per le sue tavolette la disponibilità di nuova modalità d’uso in grado di trasformarle in smart display dotati dell’assistente digitale Alexa. La modalità è stata battezzata Show Mode in riferimento allo smart ...

Amazon si affida agli sviluppatori per migliorare Alexa in italiano : (Foto: Amazon) Pochi giorni fa abbiamo parlato dell’imminente arrivo in Italia di Alexa, l’assistente vocale realizzata da Amazon. Il gruppo si sta decisamente preparando a portare l’apprezzato software anche nel nostro paese, ma un passaggio fondamentale perché questo avvenga è assicurarsi di avere a disposizione una comunità di sviluppatori esterni che possa scrivere app in grado di garantire il funzionamento di Alexa con le ...

Alexa in Italia sempre più vicina - Amazon invita sviluppatori e costruttori hardware - : Come Costruire una Skill Alexa per i clienti di tutto il mondo Costruire esperienze vocali per Alexa è molto semplice. Sul nostro sito sono presenti risorse, come semplici tutorial o webinar on-...

Alexa Skills Kit e Voice Service arrivano in Italia - Amazon si prepara al debutto : Amazon Alexa si avvicina sempre di più al debutto in Italia: Alexa Skills Kit e Alexa Voice Service sono ora disponibili nel nostro Paese e permettono a sviluppatori e aziende di preparare i loro prodotti in tempo per il lancio.

Come installare Amazon Alexa su tutti i PC e tablet Windows 10 : Amazon Alexa è disponibile ormai da mesi su alcuni notebook e 2-in-1 commercializzati da HP, Lenovo e Acer diventando automaticamente un software esclusivo di queste ultime. I colleghi di Windows Central sono riusciti però a ricavarne il file eseguibile denominato “Alexa_App_for_PC_Installer_1_2_9 ” dal peso di 134 MB e questo ci permette ora di scaricare e installare l’assistente vocale AI di Amazon su tutti i PC e tablet ...

Google Assistant e Amazon Alexa si aggiornano con la Stephen King Library : Google Assistant ed Amazon Alexa si aggiornano ed introducono una feature nuova, realizzata da Simon & Schuster e che prende il nome di Stephen King Library. Si tratta di una funzione pensata per rendere molto più agevole individuare quale tra i numerosi titoli di Stephen King ciascun utente dovrebbe leggere.

ARCHOS svela Mate - gli smart display da 5 e 7 pollici con Amazon Alexa : ARCHOS Mate, nelle versioni da 5 e 7 pollici, è il nuovo smart display della casa francese dotato dell'assistente Amazon Alexa: display HD, comandi vocali e Intelligenza Artificiale sono i suoi punti di forza. Scopriamo caratteristiche, data di uscita e prezzo.

Xbox One si prepara a supportare Amazon Alexa e Google Assistant - che amplia le azioni disponibili negli USA : Xbox One di Microsoft includerà presto il supporto sia per l'assistente digitale Alexa di Amazon che per Google Assistant. Scopriamo tutti i dettagli