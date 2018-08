Sentenza Parma-Calaiò Ultime notizie | annullata penalizzazione per il club | squalifica

Clamorosa Sentenza in Serie A : annullata la penalizzazione al Parma : Il Parma inizierà la prossima Serie A senza penalizzazione, mentre Emanuele Calaiò ha avuto una squalifica fino al 31 dicembre. Sono le decisioni della Corte d’appello della Figc sul ricorso discusso oggi in merito al caso degli sms. Il Tfn aveva comminato una penalizzazione al club gialloblu’ di -5 punti e due anni di squalifica a Calaio’. Oggi la Caf ha riformulato la sentenza, comminando al club emiliano soltanto una ...

Sentenza Tfn : al via appello Parma-Calaiò : Ha preso il via, presso la Corte d'appello della Figc a Roma presieduta da Sergio Santoro, il processo di secondo grado sui ricorsi presentati da Parma, dal suo tesserato Emanuele Calaiò.

Caso Parma - al via il processo di secondo grado : attesa per la Sentenza - i dettagli : Nuovo capitolo della ben nota querelle legata al Parma ed agli Sms di Calaiò ai colleghi dello Spezia La Corte d'appello della Figc si esprimerà in merito al ricorso del Parma dopo la sentenza del Tribunale federale nazionale che ha comminato 5 punti di penalizzazione al club ducale da scontare nel prossimo campionato. Il Caso è ben noto, si tratta della questione relativa agli sms inviati da Calaiò ai colleghi dello Spezia (2 anni di squalifica per il giocatore).

Sentenza Parma - Zamparini tuona ancora : "noi in Serie A se c'è giustizia" : Zamparini non le manda a dire in merito al caso Parma ed auspica un inversione della Sentenza che ha 'salvato' il club ducale per la prossima Serie A Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini, durante un'intervista a Il Giornale di Sicilia, ha nuovamente tuonato in merito al caos Parma. Il club ducale attende di conoscere l'esito del ricorso dopo la penalizzazione di 5 punti nella prossima Serie A.

Comune : 'Sentenza Parma inaccettabile' : "E' una sentenza difficile da accettare. Chi si occupa di sport non può non riconoscere che la promozione del Parma sia stata pienamente meritata sul campo, senza alcuna ombra di dubbio. Un'impresa sportiva senza precedenti che non verrà di certo sminuita."

Sentenza Parma - la reazione di Faggiano dopo la penalizzazione : Sentenza Parma – Il Parma ha salvato la Serie A ma dovrà partire con 5 punti di penalizzazione nella prossima stagione del massimo campionato, il club ha annunciato ricorso. Ecco la reazione di Faggiano dopo la penalizzazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ciciretti? Siamo vicini, speriamo di effettuare oggi le visite mediche. Ha dimostrato qualità importanti, ora deve mostrare di essere in grado di giocare in A."

Il Parma farà ricorso : "Sentenza iniqua e illogica : abnorme la condanna di Calaiò" : Il Parma annuncia ricorso contro la sentenza emessa oggi dal Tribunale Federale Nazionale, che ha penalizzato i gialloblu con 5 punti.

Caso Parma - risolto il "giallo" del ricorso dopo la Sentenza : la società si appella alla Corte Federale : Parma alle prese con la sentenza comminata dal Tribunale Federale nazionale in vista della prossima stagione in Serie A Il Tribunale Federale nazionale si è espresso in merito al Caso Parma relativo allo scambio di sms tra l'attaccante Emanuele Calaiò ed i suoi colleghi dello Spezia. Il polverone sollevato a seguito di tali messaggi ha portato ad una penalizzazione per il Parma di 5 punti da scontare nel prossimo campionato di Serie A, 2 anni di squalifica per Calaiò.

