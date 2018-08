Presidenza Rai : il Cda boccia Riccardo Laganà. La decisione slitta a settembre : Riccardo Laganà Rimandata a settembre. La delibera sul nuovo Presidente Rai slitta dopo le ferie: ieri il CdA di Viale Mazzini ha infatti cassato la candidatura del consigliere Riccardo Laganà, proposta dalla senatrice Pd Rita Borioni ma bocciata per l’assenza della maggioranza dei voti. Il tema – rispetto al quale la Vigilanza aveva sollecitato una urgente risoluzione – sarà pertanto all’ordine del giorno anche nella ...

Rai - il cda boccia la candidatura di Laganà alla Presidenza. Foa 'Tutto rinviato a settembre - intanto coordino' : ROMA. Nessuno si aspettava una svolta, nell'impasse che blocca la Rai per il braccio di ferro voluto dalla Lega sul nome di Marcello Foa come presidente. E in effetti la soluzione non è arrivata nel ...

Rai - il cda boccia candidatura di Laganà alla Presidenza. Foa 'Tutto rinviato a settembre - intanto coordino' : ROMA. Nessuno si aspettava una svolta, nell'impasse che blocca la Rai per il braccio di ferro voluto dalla Lega sul nome di Marcello Foa come presidente. E in effetti la soluzione non è arrivata nel ...

Rai - cda in stallo : nomina Presidenza slitta ancora : ... la consigliera Rita Borioni, Pd, è tornata alla carica proponendo ai colleghi il nome di Riccardo Laganà , eletto grazie ai voti dei dipendenti Rai e unico nome non scelto dalla politica in ...

Giuseppe Conte si schiera con Salvini : 'Marcello Foa profilo assolutamente adeguato a Presidenza Rai' : E' uno scatto verso la componente leghista del suo governo, quello del presidente del Consiglio Giuseppe Conte . Il quale nell'ultima conferenza stampa prima della pausa estiva della politica, spiega che ' Marcello Foa ha un profilo di tutto rispetto, assolutamente adeguato alla presidenza della Rai'. Finora Matteo Salvini è stato l'unico a difendere a spada tratta il suo ...

Oggi nuova riunione del cda Rai sul nodo Presidenza : La commissione di Vigilanza ha invitato il consiglio di amministrazione di limitarsi alla normale amministarzione ma di nominafre subito un presidente -

RAI - CONTE : “FOA ADEGUATO PER Presidenza”/ Ultime notizie : “Sulla Tav deciderà il governo” : CONTE "Manovra serie e coraggiosa, in Europa a testa alta". Ultime notizie Governo, il premier in conferenza stampa: "crescita con le riforme, su Tav e reddito di cittadinanza..."(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 14:18:00 GMT)

Rai - per la Presidenza spunta il nome di Antonio Di Bella : Se ne parlerà dopo l'estate. Per ora Matteo Salvini tiene duro sul nome di Marcello Foa , in quello che è diventato a tutti gli effetti un duello politico tra Lega e Forza Italia che ha in realtà ...

Rai - Conte : “Foa adeguato a Presidenza. Stallo? Valuteremo - partiti si parlino - no forzature” : Dopo le parole di Roberto Fico sullo stallo Rai e il nodo Foa, con l’invito per “un nuovo voto, perché serve un presidente a tutti gli effetti”, è ora il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a cercare una mediazione: “Quella di Marcello Foa la ritengo una figura di gran valore, ha un curriculum professionale di tutto rispetto. Una persona assolutamente adeguata per la presidenza della Rai“. Eppure, dopo la ...

Presidenza Rai - il piano di Salvini : ricucire con Berlusconi per sciogliere il nodo dopo la pausa estiva : Risolto anche questo problema, toccherebbe all'azionista, cioè al ministro dell'Economia, indicare un successore del consigliere anziano. Il fatto è che Giovanni Tria, per quanto lo descrivano «...

L'estate rovente della Rai : Giovanni Minoli torna in corsa per la Presidenza : Ha tutti i sapori e gli odori di una telenovela bella e buona quella che riguarda la televisione pubblica in questa calda ed assolata estate 2018. Assodato che ormai il nome di Marcello Foa quale nuovo Presidente dell'ente radiotelevisivo pubblico sia ormai saltato (nonostante il parere di Matteo Salvini) si cerca ora una quadra per dare alla Rai il suo Presidente. E se Riccardo Laganà ...

Presidenza Rai - Salvini insiste su Foa : 22.05 "Foa è la persona giusta al momento giusto. Laganà dice che gli atti del CdA saranno illegittimi se continuerà a essere presieduto da Foa? Con tutto il rispetto per Laganà valuto con più attenzione il parere di altri legali".Lo ha detto il vicepremier Salvini commentando le dichiarazioni del consigliere Rai. "Su Foa presidente -ha aggiunto- non ho ancora sentito un'obiezione sul merito, al massimo sul metodo. Il Pd che ci accusa di ...

Salvini a Sky tg24 : 'Il mio nome per la Presidenza Rai resta Foa' - : Il ministro dell'Interno dopo la bocciatura del candidato indicato per viale Mazzini: "Berlusconi spieghi le ragioni del no". E su Leonardo Foa: "Meglio il figlio di un giornalista obiettivo, che il ...

Stallo sulla Presidenza della Rai - Foa non cede. Salvini : 'E' la persona giusta'. Pd : 'Pronti a salire al Quirinale' : Il presidente designato ha annunciato che resterà comunque nel cda come consigliere più anziano. Il leader della Lega attacca Berlusconi, accusandolo di aver scelto il Pd -