Roma su N' Zonzi | Machin | ' Chi lo vuole paghi la clausola! Oggi ci parlerò e'

Roma - per N'Zonzi 48 ore decisive. E Samassekou aspetta : Tutto in 48 ore. Due giorni decisivi per la Roma per capire se il nuovo centrale sarà Steven N'Zonzi o Diadie Samassekou. Molto dipenderà da quello che può succedere entro domani in Inghilterra, alla ...

Roma tra Samassékou e N'Zonzi. Monchi cerca spazio per l'esterno : Non bastava l'Arsenal. Ora anche il Manchester City e - secondo i media inglesi - l'Everton, potrebbero virare in extremis su N'Zonzi. Le parole di Guardiola nelle ultime ore, almeno in Inghilterra, ...

Roma - perché N'Zonzi si è allontanato : Secondo Sky Sport , N'Zonzi si è allontanato dalla Roma per le elevate richieste d'ingaggio e perché il Siviglia continua a chiedere i 35 milioni di euro della clausola.

Roma - ds Siviglia : 'Aspettiamo N'Zonzi per le visite mediche' : Starà con noi e comincerà ad allenarsi con i suoi compagni', le sue parole ribadendo quanto detto settimane fa sul francese campione del Mondo.

Roma - Samassekou allo sprint : Monchi aspetta N'Zonzi e blocca il maliano : La settimana delle scelte ha preso il via. Alcune saranno indotte, provocate da fattori esterni, altre dirette. Prendete ad esempio il caso di N'Zonzi: la chiusura del mercato inglese giovedì alle ore ...

Calciomercato Roma - Monchi : 'Nzonzi? Non è lui il giocatore più vicino. Malcom...' : La conferenza stampa dell'annuncio del rinnovo di Alessandro Florenzi, che ha firmato con i giallorossi fino al 2023, è stata l'occasione per fare un punto sul mercato in entrata della Roma. Ad ...

Calciomercato Roma - Monchi : “N’Zonzi non è vicino” : “N’Zonzi? Se ne parla tanto, stiamo valutando diversi ruoli nel mercato e uno di loro è il centrocampo. N’Zonzi è un nome, che non è l’unico e neanche il più vicino. Forse è il momento di pensare ad altre possibilità. Lo dico per voi giornalisti, io so perfettamente dove voglio arrivare”. Il ds della Roma Monchi fa il punto sul mercato nella conferenza stampa di presentazione del rinnovo di Florenzi. “Mi ...

Roma - Monchi finta su N'Zonzi : rilancio per Neres : Come spesso capita, anche ieri, durante l'annuncio del prolungamento di Florenzi sino al 2023, Monchi ha indirizzato su di sé le attenzioni della platea. Inevitabile, soprattutto a due settimane dalla ...

Roma - N'Zonzi si complica : che richiesta di ingaggio! : Steven N'Zonzi , centrocampista del Siviglia e fresco campione del Mondo con la Francia , è nel mirino della Roma . L'operazione, però, è difficile: come scrive il Corriere dello Sport , il francese chiede 3,5 milioni di euro a stagione per 4 anni.

Calciomercato Roma : si tratta ancora per N'Zonzi - Suso per l'esterno (RUMORS) : Manca ancora qualche settimana all'inizio del campionato ma la Roma ha le idee chiare sul mercato e vuole cercare in tutti i modi di chiudere al più presto tutte le trattative imbastite. In questi primi giorni di agosto i capitolini solo alla ricerca di un centrocampista e di un esterno d'attacco e i prescelti sono N'Zonzi del Siviglia e Suso del Milan. Due operazioni che economicamente hanno il loro peso e bisognerà capire fino a che punto la ...

Roma - countdown per N'Zonzi : L'apprezzamento pubblico di Pallotta per N'Zonzi, non ha regalato l'accelerazione che ci si attendeva. Tre i motivi principali: 1, Oltre ai 3,5 milioni, compresi i bonus, offerti, la Roma non vuole ...

Calciomercato Roma – Continua il tira e molla per N’Zonzi - ma interviene Pallotta : per l’attacco spunta Promes : L’intervento di Pallotta potrebbe sbloccare la trattativa per N’Zonzi, per l’attacco spunta il nome di Promes: la Roma prepara gli ultimi colpi di mercato Il Calciomercato della Roma Continua a ruotare intorno a due obiettivi principali: un centrocampista di quantità ed un esterno d’attacco. Per la mediana, sembrava essersi raffreddata la pista che portava a N’Zonzi, ma nelle ultime ore il presidente della ...