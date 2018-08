Pronta la pace fiscale fino a 100mila euro

Trump vuole conquistare lo Spazio. E per farlo ha Pronta una Space force : Donald Trump ormai è convinto di creare una “forza spaziale” come una nuova branca delle forze armate statunitensi per sostenere il predominio americano nello Spazio. Il presidente che pianifica un ritorno sulla Luna e una missione su Marte, vuole superare la Cina e la Russia nella corsa allo Spazio. L’idea, seppur eclettica, ha provocato una serie di parodie sul web. “Lo Spazio è un dominio proprio come la terra, l’aria e il ...

Amici 17 - Simona Ventura Pronta a far pace - ma Heather dice no : Amici 17 è ormai alla finale, ma non sembrano voler terminare le polemiche che lo hanno caratterizzato negli ultimi mesi, questioni che hanno offuscato il resto per qualche tempo. Difficile infatti dimenticare la lite tra Simona Ventura e Heather Parisi, che le ha viste scontrarsi prima in diretta nei serali e poi sui social tramite post condivisi. Il tutto aveva portato poi ad un gelo tra le due donne, che non si rivolgevano nemmeno la parola. ...