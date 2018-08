davidemaggio

: SkySport 24: bacio in diretta all'inviato Modugno. «E' stato un attimo di follia» Video - davidemaggio : SkySport 24: bacio in diretta all'inviato Modugno. «E' stato un attimo di follia» Video - SaraBencifan : RT @SaraSkySport24: Bacio in diretta! Ma che je fai alle donne @frmodugno?! #bacio #skysport #skysport24 - luigicastronuov : RT @falcions85: A SkySport 24 una ragazza bacia l'inviato del Napoli Francesco Modugno mentre è in diretta. Risate dallo studio: 'Cosa gli… -

(Di martedì 7 agosto 2018)24 Incursione alinsu24. Ieri, durante un collegamento, l’inviato Francescoimprovvisamente raggiunto da una ragazza bionda che lo ha abbracciato e gli ha scoccato unsulla guancia, per poi dileguarsi. “Ecco, abbiamo anche un’invasione di campo” ha commentato il giornalista, tra lo stupito e il sorpreso. Un post condiviso da Sara Benci (@lasara_23) in data: Ago 6, 2018 at 10:07 PDT L’inviato di Sky Sport si trovava a San Gallo, in Svizzera, per raccontare il ritiro del Napoli e di certo uninera l’ultima cosa che si sarebbe aspettato in quel momento. “Ma che cosa gli fai alle donne, Francesco? E’ il fascino napoletano. Dimmi che non era preparata…“ ha scherzato la collega Sara Benci, scoppiata a ridere dopo aver assistito al fuori programma dallo ...