La procura apre un fascicolo sugli attacchi via Twitter al Presidente Mattarella  

Francia : procura apre una seconda inchiesta su Benalla : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Morta a 20 anni - procura di Perugia apre un'inchiesta per omicidio colposo : un'inchiesta della procura di Perugia per chiarire cosa è accaduto sabato sera lungo la sp 100, dove in seguito ad un incidente stradale ha perso la vita la 19enne biturgense Eleonora Polenzani. Il ...

Carige - procura di Genova apre un'inchiesta giudiziaria : Prima lo scontro tra gli azionisti per il controllo dell'Istituto di credito, poi la strigliata della Bc, ora le indagini. Il titolo sotto pressione. Convocata assemblea azionisti entro il 30 ...

Carige : procura Genova apre inchiesta - ipotesi abuso di mercato : La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta su banca Carige con l'ipotesi di abuso di mercato. La Guardia di Finanza ha acquisito nelle scorse ore i verbali dei cda che hanno avuto luogo da gennaio 2017 ad oggi, nonchè le lettere della Bce relative allo stesso periodo. Secondo quanto riporta 'Il Secolo XIX', l'obiettivo degli inquirenti è capire se alcune dichiarazioni rese a margine dei consessi ...

Abidal e il trapianto di fegato : la procura riapre l'indagine : Meno di venti giorni fa una notizia choc ha investito Sandro Rosell , ex numero uno del Barcellona, ed Eric Abidal , ex difensore dei blaugrana. Il francese, attuale dirigente del club catalano, ...

Tracce della bimba dispersa La procura apre un'inchiesta : Due le novità di ieri nel dramma della 12enne bengalese, autistica, da tre giorni dispersa sui monti del bresciano: i soccorritori avrebbero individuato alcune Tracce del suo passaggio nella fitta ...

Scompare in gita - 300 persone alla ricerca di Iushra : la procura apre un'inchiesta : Stanno battendo da ormai 48 ore l'Altopiano di Cariadeghe i soccorritori impegnati nelle ricerche di Gazi Zannatul Iushra, la ragazzina autistica di 11 anni scomparsa giovedì mattina....

Brescia - dodicenne scomparsa nel bosco : ancora nessuna traccia. La procura apre un’inchiesta : Sono riprese le ricerche di Iuschra Gazi, la 12enne pakistana affetta da autismo che è dispersa nei boschi di Serle, nel Bresciano, da giovedì all’ora di pranzo. Ma i piani sono complicati dal maltempo che nella notte tra venerdì e sabato si è abbattuto sull’altopiano di Cariadeghe dove sono al lavoro i soccorritori. La Procura di Brescia ha intanto aperto un inchiesta, affidata al sostituto Procuratore Donato Greco, per raccogliere tutti ...

Migranti : quattro annegati a Linosa - procura Agrigenti apre inchiesta : Palermo, 21 lug. (AdnKronos) – La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti, per fare chiarezza sulla morte dei quattro Migranti avvenuta sabato scorso davanti all’isola di Linosa, prima del trasbordo dal barcone su cui c’erano 450 Migranti sulla nave della Guardia di Finanza. Già la Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta sullo sbarco, in particolare sui presunti scafisti fermati poche ore dopo ...

Migranti : quattro annegati a Linosa - procura Agrigenti apre inchiesta : Palermo, 21 lug. (AdnKronos) – La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti, per fare chiarezza sulla morte dei quattro Migranti avvenuta sabato scorso davanti all’isola di Linosa, prima del trasbordo dal barcone su cui c’erano 450 Migranti sulla nave della Guardia di Finanza. Già la Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta sullo sbarco, in particolare sui presunti scafisti fermati poche ore ...

Migranti : quattro annegati a Linosa - procura Agrigenti apre inchiesta : Palermo, 21 lug. (AdnKronos) - La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti, per fare chiarezza sulla morte dei quattro Migranti avvenuta sabato scorso davanti all'isola di Linosa, prima del trasbordo dal barcone su cui c'erano 450 Migranti sulla nave della Guardia di Finanz

MILAN - EX PRESIDENTE YONGHONG LI INDAGATO PER FALSO IN BILANCIO/ La procura Federale apre un filone sportivo? : MILAN, YONGHONG Li INDAGATO per FALSO in BILANCIO: ultime notizie, l'ex PRESIDENTE del club rossonero nel mirino della Procura di MILANo, ecco l'ipotesi di reato(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 16:33:00 GMT)

Caos buoni pasto - la procura di Genova apre un'inchiesta : Dopo la decisione da parte di Consip, l'azienda controllata dal Mef che gestisce gli acquisti della Pubblica Amministrazione,

Roma - bimba rom ferita da un piombino - procura apre fascicolo contro ignoti : I genitori avevano raccontato che la piccola era in braccio alla madre e improvvisamente la sua schiena ha cominciato a sanguinare. Ipotesi di reato, lesioni gravissime