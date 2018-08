Spotify testa un timer di spegnimento per l’app Android

Spotify tiene testa a Apple Music - ha 83 milioni abbonati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Spotify al volante - l'app testa la modalità sicura quando si guida : La piattaforma starebbe lavorando a un'interfaccia essenziale capace di attivarsi in automatico quando il dispositivo è collegato a un altro via Bluetooth

Spotify per Android testa un’interfaccia semplificata per l’utilizzo con dispositivi Bluetooth : In Spotify per Android gli sviluppatori stanno testando una nuova feature: si tratta di una "Modalità di sicurezza" quando il servizio viene usato con dispositivi Bluetooth L'articolo Spotify per Android testa un’interfaccia semplificata per l’utilizzo con dispositivi Bluetooth proviene da TuttoAndroid.