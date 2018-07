ilfattoquotidiano

: Derivati Mps, procura generale di Firenze impugna l’assoluzione di Mussari, Vigni e Baldassarri… - Cascavel47 : Derivati Mps, procura generale di Firenze impugna l’assoluzione di Mussari, Vigni e Baldassarri… - TutteLeNotizie : Derivati Mps, procura generale di Firenze impugna l’assoluzione di Mussari, Vigni e… - romi_andrio : RT @infoiteconomia: Derivati Mps, 3mila azionisti contro Profumo e Viola -

(Di martedì 31 luglio 2018) Contro l’assoluzione della corte d’appello dila, con il sostituto Vilfredo Marziani, ha presentato ricorso in Cassazione. Lo riporta il quotidiano La Nazione. Il 7 dicembre per gli ex vertici di Mps Giuseppe, Antonioe Gian Luca Baldassarri era stato dichiarato un verdetto di non colpevolezza rispetto all’accusa di ostacolo alla vigilanza di Bankitalia. Cuore del processo la ristrutturazione del derivato Alexandria e soprattutto l’aver celato, stando all’accusa, in una cassaforte della banca il contratto mandate agreement con la banca giapponese Nomura. L’accordo con la banca giapponese ufficialmente ritrovato nell’autunno 2012 in una cassaforte collegava il derivato che stava azzerando i conti di Siena con l’acquisti di titoli di Stato che avrebbe portato la banca al definitivo collasso. In primo grado, con sentenza emessa ...