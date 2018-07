Tim | Vivendi svaluta quota per 512 milioni di euro

Vivendi delusa da Tim : "Il cda è un pasticcio" : "Cinquecentomila clienti per Kena e nessuna paura della concorrenza di Iliad". Lo spiega l'ad di Tim Amos Genish ieri in conference call con gli analisti dopo i conti semestrali presentati martedì. Il risultati del semestre non sono certo clamorosi ma il titolo ieri è salito dell'1,45%. I conti hanno mostrato le criticità del business, con margini in calo per oneri non ricorrenti tra cui l'accordo sulla solidarietà rinnovato solo a fine giugno, ...