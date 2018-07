SkyWeek | il meglio in onda sui canali Sky 29 Luglio - 4 Agosto 2018

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 22 - 28 Luglio 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 22 AL 28 Luglio 2018 SKY UNO LOVES ANIMALS Da venerdì 27 Luglio a domenica 12 agosto, al canale 109 di Sky Un temporary channel dedicato agli amici con zampe, coda pelo o piume per la gioia di tutti gli appassionati di cani, gatti e non solo. In un periodo, quello estiv...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 15 - 21 Luglio 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 15 AL 21 Luglio 2018 THE TALE Venerdì 20 Luglio, alle 21.15 su Sky Cinema Uno Laura Dern è la protagonista di una nuova e coraggiosa produzione HBO. Jennifer, professoressa e giornalista globetrotter, vive una ...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 8 - 14 Luglio 2018 : SEGNALAZIONI SKY 8 - 14 Luglio 2018 PATRICK MELROSE Da lunedì 9 Luglio, alle 21.15 su Sky Atlantic Su Sky Atlantic arriva la nuova produzione originale Sky e SHOWTIME con Benedict Cumberbatch protagonista. Patrick Melrose è un tossicodipendente che si trova a dover fare i conti c...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 2 - 7 Luglio 2018 : SEGNALAZIONI SKY DALL’1 AL 7 Luglio 2018 TAFANOS Mercoledì 4 Luglio, alle 21.00 su Sky Cinema Max Il divertente horror, produzione originale Sky, che rende omaggio ai b-movie italiani degli anni 70 e 80. Un gruppo di amici passa un weekend in un’isolata villa di campagna lontano dallo stress....

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 24 - 30 Giugno 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 24 AL 30 Giugno FAHRENHEIT 451 Venerdì 29 Giugno, alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD Una nuova produzione HBO fa rivivere il futuro distopico dell’omonimo romanzo scritto da Ray Bradbury, già portato al cinema da François Truffaut, che ha come protagonisti Michael B. Jordan (Creed – Nato per combattere) e Michael Shannon (The Shape of ...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 17 - 23 Giugno 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 17 AL 23 Giugno 2018 ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI ESTATE S.4 Da giovedì 21 Giugno, alle 21.15 su Sky Uno HD Alessandro Borghese ci accompagna in una caccia ai tesori culinari della penisola. La sfida si gioca fra quattro ristoranti di una stessa città o area geografica. Ogni concorren...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 11 - 17 Giugno 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 10 AL 16 Giugno 2018 THE WAR – IL PIANETA DELLE SCIMMIE Lunedì 11 Giugno, alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD Il terzo capitolo del reboot avviato nel 2011, e nono film della saga iniziata nel 1968, porta all’inevitabile e più sanguinario scontro tra scimmie e umani. Nonostante la morte della scimmia Koba, la guerra procede senza sosta. I soldati am...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 3 - 9 Giugno 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 3 AL 9 Giugno 2018 PICNIC AT HANGING ROCK Martedì 5 Giugno, alle 21.15 su Sky Atlantic HD Australia. È il giorno di San Valentino del 1900, le studentesse dell’Appleyard College di Melbourne e la loro governante si ritrovano vicino ad Hanging Rock, un gruppo roccioso dell’entroterra australiano, per pranzare insieme. Ma la gita fuoriporta si tra...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 27 Maggio - 2 Giugno 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 27 Maggio AL 2 Giugno 2018 IL MIRACOLO – FINALE DI STAGIONE Martedì 29 Maggio, alle 21.15 su Sky Atlantic HD Ultimi due episodi della serie evento di Niccolò Ammaniti che narra del ritrovamento, durante un’operazione di polizia, di una statuetta della Madonna che pian...

