Milano Film festival 2018 dal 28 settembre al 7 ottobre

YUPPIES/ Il film-ritratto di Vanzina sulla Milano da bere (e da ridere) : Tra i film diretti da Carlo Vanzina, il regista recentemente scomparso, c'è anche quello che ha segnato il vero inizio del sodalizio tra Boldi e De Sica. Ce ne parla BRUNO ZAMPETTI(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 06:11:00 GMT)

Milano - sembra un film ma è la realtà. Si aggira tra i bus brandendo un coltello : il poliziotto lo atterra così : Si aggirava tra i bus della stazione di Lampugnano, nella prima periferia di Milano, con un coltello a serramanico in una mano e una bottiglia nell’altra. Un uomo nigeriano di 36 anni, visibilmente alterato dall’alcool, è stato arrestato dagli agenti della polizia intervenuti sul posto. Le fasi concitate dell’arresto sono state riprese da un viaggiatore in attesa di partire. Prima l’agente, pistola in pugno, intima ...

Fashion Film Festival Milano annuncia la quinta edizione : Il Fashion Film Festival Milano festeggia il quinto anniversario. La nuova edizione si svolgerà durante la prossima Settimana della Moda Donna di Milano, con il patrocinio di Camera Nazionale della Moda Italiana, di Comune di Milano e con il supporto di Grey Goose. Per la prima volta avrà una durata di sei giorni: il 20 settembre si inaugurerà con la proiezione di un documentario inedito in Italia, e dal 21 al 24 sarà possibile accedere ...

LongTake Interactive Film Festival 2018 - a Milano dal 20 al 24 giugno : Torna, per il secondo anno, il LongTake Interactive Film Festival, manifestazione organizzata a Milano dagli amici del sito LongTake e in corso dal 20 al 24 giugno. Cambia la location (sarà lo Spazio Oberdan) per un Festival che unisce la volontà di portare pellicole ancora inedite nelle sale italiane a quella di mostrare titoli scelti direttamente dal pubblico.

Milano - il cinema? Sui tetti della città : tra film cult e vista mozzafiato : Tutto inizia con un ascensore panoramico, nascosto dietro il portone di un antico cortile milanese. Poi uno stretto corridoio, dei ripidi scalini e infine il cielo. E tutta Milano. Il Cinema Bianchini è così, senza le code in biglietteria né i lunghi corridoi bui e neppure le poltrone rosse in sala. Al loro posto ci sono passerelle di metallo sospese sopra i tetti della Galleria Vittorio Emanuele, piccole palafitte con gli schermi ...

Quando l'assessore di Milano rifiutò una casa da Parnasi : «Che figura - sembravano i romani del film» Il ritratto di Pierfrancesco Maran : Pierfrancesco Maran , LaPresse, L'imprenditore Luca Parnasi e gli uomini del suo gruppo puntavano ad esportare il suo sistema corruttivo a Milano . È quanto emerge dall'ordinanza di custodia cautelare ...

Stadio Roma - l’assessore Maran rifiutò casa da Parnasi : “Abbiamo fatto la figura dei romani che vanno a Milano nei film” : Gli avevano offerto una casa per provare a inserirsi nelle trattative preliminari che avrebbero poi dovuto portare alla costruzione del nuovo Stadio del Milan. Lui, però, ha rifiutato in “maniera sdegnosa“. Non voleva “prendere per il culo” i suoi elettori, Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica del comune di Milano. Spunta anche questa vicenda nell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma che oggi ha ...

Boldi e De Sica - oggi a Milano il primo ciak del loro film : Di nuovo insieme dopo 13 anni. oggi Massimo Boldi e Christian De Sica iniziano a girare il loro primo "cinepanettone" a tredici anni di distanza da Natale a Miami. L'altra sera, alla festa di fine produzione di Mattino 5, Massimo Boldi lo aveva annunciato: "Lunedì si riparte". E ieri sul proprio profilo Facebook lo ha confermato Christian De Sica: "E domani a Milano si ricomincia".La grande coppia si ritrova. La coppia simbolo del ...