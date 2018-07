Valve sarà tra i protagonisti della Gamescom 2018 ma non ha ancora svelato cosa mostrerà

eurogamer

: Valve sarà alla Gamescom 2018 ma non si sa cosa presenterà: Valve fa parte… - KaramelooTech : Valve sarà alla Gamescom 2018 ma non si sa cosa presenterà: Valve fa parte… - thexeon : Valve sarà presente alla Gamescom 2018 ma non sappiamo cosa mostrerà - AndrosTMM : RT @VG247it: Valve sarà presente alla Gamescom 2018 ma non sappiamo cosa mostrerà - -

(Di lunedì 23 luglio 2018)parteciperà alladi quest'anno, come rivelato dalla lista dei distributori e, a quanto pare, è possibile che l'aziendail suo gioco di carte e forse anche qualin sviluppo presso Campo Santo.Come segnala VG247.com, in occasione dell'evento di agosto, la compagnia potrebbe annunciare la data di lancio di Artifact, il gioco di carte collezionabili ispirato a DOTA 2, ma, probabilmente, questo potrebbe non essere l'unico gioco presenta alla manifestazione. Qualche tempo fa, Gabe Newell confermò che Artifact fa parte di una serie di "nuovi giochi" di:"Artifact è il primo dei diversi giochi in arrivo che abbiamo, quindi direi che è una buona notizia. Urrà!ricomincerà a far uscire videogiochi."Read more…