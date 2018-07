Marchionne in condizioni irreversibili Il corpo non risponde più alle cure

Fca - avvio pesante in Borsa. Marchionne in "condizioni irreversibili" : Fca, avvio pesante in Borsa. Marchionne in "condizioni irreversibili" Già al lavoro il nuovo amministratore delegato Mike Manley. È arrivato a Torino ed è impegnato in una due giorni di riunioni in vista della presentazione dei conti agli analisti del 25 luglio. Dalla famiglia e dal gruppo nessuna conferma sulle condizioni ...

Marchionne in condizioni irreversibili - il nuovo ceo Manley alla prova del mercato : «Sergio Marchionne non rientrerà più in Fca». Le condizioni di salute del manager, ricoverato in terapia intensiva a Zurigo, sono considerate irreversibili per «complicazioni inattese durante la convalescenza». --«Per tanti Sergio è stato un leader illuminato, un punto di riferimento ineguagliabile. Per me è stato una persona con cui confrontarsi e di cui fidarsi, un mentore e soprattutto un amico». Lo afferma John Elkann presidente di ...

Addio a Sergio Marchionne : condizioni irreversibili : Si sta lentamente spegnendo uno dei manager più quotati al mondo. E in terapia intensiva e versa in condizioni irreversibili Sergio Marchionne. A Zurigo presso l’Universitatsspital si conclude la storia di un grande uomo. Qui è ricoverato da oltre tre settimane l’ex ceo di Fca. Ufficialmente si parla di un’operazione alla spalla destra. Le sue condizioni si sarebbero poi aggravate all’improvviso, tanto da accelerare il processo di transizione ...

Sergio Marchionne in condizioni irreversibili : Sergio Marchionne è in terapia intensiva all’ospedale universitario di Zurigo e le sue condizioni sono irreversibili. Dall’ospedaòe in cui è ricoverato trapelano le ultime notizie sulle sue condizioni di salute, anche se l’azienda non conferma. In mattinata il presidente John Elkann aveva spento qualsiasi speranza, scrivendo ai lavoratori che il manager non sarebbe più tornato in Fca. «Care colleghe, cari colleghi, questa è ...

