Laura Pausini | concerto Circo Massimo Roma Polemiche per gli outfit | la replica della

Laura Pausini al Circo Massimo : in autunno su canale 5 : Ha appena terminato le sue due date romane che fanno da 'anteprima' per il suo Fatti sentire - Worldwide tour che partirà ufficialmente il 26 luglio da Miami con ben 47 date in agenda ad attenderla. Laura Pausini ha così conquistato la capitale diventando la prima donna a cantare in una location che sognava da tempo, il Circo Massimo (anche se già nel 2005 ha potuto performare alcuni dei suoi successi nel Live8 insieme ad altri artisti ...

Laura Pausini : il concerto al Circo Massimo su Canale 5 nell’autunno 2018 : Laura Pausini Per Laura Pausini, la prima donna in assoluto ad esibirsi al Circo Massimo, il ritorno in tv è già annunciato. Il concerto evento che la cantante ha tenuto nei giorni scorsi nell’antica arena nel cuore della Capitale verrà infatti trasmesso in autunno su Canale5. Non c’è ancora una data ufficiale per la messa in onda; per ora quel che è certo è che le emozioni dello show musicale diventeranno un appuntamento televisivo ...

Un successo l’anteprima di Laura Pausini al Circo Massimo tra l’obiettivo Colosseo e il tour mondiale dal 26 luglio : L'anteprima di Laura Pausini al Circo Massimo è stata un successo. A testimoniarlo sono i numeri fatti nel corso di questa due giorni a Roma che ha segnato una volta nella carriera dell'artista di Solarolo, ora decisa a puntare al Colosseo come tutti i grandi della musica italiana hanno fatto prima di lei. A una manciata di ore dal suo primo concerto al Circo Massimo, Laura Pausini ha avuto modo di dichiarare di essere intenzionata a puntare ...

Laura Pausini al Circo Massimo : il concerto prossimamente su Canale 5 : Il concerto evento di Laura Pausini al Circo Massimo di Roma sarà trasmesso prossimamente in esclusiva assoluta su Canale 5 Un trionfo annunciato per Laura Pausini, regina del Circo Massimo a Roma con il suo Fatti Sentire World Tour. L’evento musicale dell’estate italiana non ha deluso le aspettative regalando ai tantissimi fan, e non solo, una notte di grande musica ed emozioni che prossimamente sarà trasmesso in prima serata su ...

Video e scaletta del concerto di Laura Pausini a Roma il 21 luglio - la 1ª regina di Roma verso il bis al Circo Massimo : La scaletta del concerto di Laura Pausini a Roma apre ufficialmente il tour dedicato a Fatti sentire. S'infrange così il primato dei soli artisti uomini a solcare le assi del palco del Circo Massimo, storicamente destinato al rock come testimoniato dalle oltre 40000 persone presenti per lo spettacolo tenuto da Roger Waters dei Pink Floyd solo qualche giorno fa. L'obiettivo dell'artista Romagnola è ora il Colosseo, così come dichiarato alla ...

Laura Pausini conquista il Circo Massimo : «Non ho più paura» : Palloncini rossi e fuochi d’artificio. Rollerblade, coriandoli argentati e fontane luminose. Coristi, musicisti, performer e mille bolle bianche. Laura Pausini si prende il Circo Massimo, conquista Roma. Quindicimila persone adoranti (30 mila in totale, si replica domenica 22) per la prima data del suo nuovo tour mondiale (l’ennesimo) che il 26 la porterà a Miami («vado già a letto alle 6 del mattino per mettermi in pari col fuso») e ...

