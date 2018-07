Isole Eolie | partorisce su elipista di Vulcano | attendeva elisoccorso

Viaggi & Turismo : riprende lo storico collegamenti Napoli- Isole Eolie - promozione speciale : Dal 31 maggio e fino al 9 settembre SNAV riprende rà lo storico collegamento tra Napoli e le Isole Eolie che, grazie ai mezzi veloci, consente una traversata di sole 4 ore e mezza da Mergellina. Per il lancio del servizio SNAV ha riservato un’altra delle sue promozioni Speciali: dal 28 maggio al 29 maggio Viaggi o in poltrona a solo 1€ di quota trasporto, (escluso supplementi e i diritti). L’acquisto potrà essere fatto sul sito SNAV oppure tramite ...

Ambiente - Isole Eolie : una spedizione alla scoperta della vita marina in acque profonde : Nelle Isole Eolie si svolgerà una spedizione dell’organizzazione Oceana con lo scopo di raccogliere dati sulla fauna selvatica, spesso trascurati a causa delle difficoltà tecnologiche associate alla ricerca in acque profonde: la ricerca marina, della durata di un mese, contribuirà all’esistente progetto delle Isole Eolie in corso di realizzazione da parte della Blue Marine Foundation (BLUE) in collaborazione con il Fondo di ...