: Dopo 10 mesi di fuga nella giungla a causa della guerra, Jean-Pierre è tornato a insegnare nel suo villaggio nel Ka… - UNICEF_Italia : Dopo 10 mesi di fuga nella giungla a causa della guerra, Jean-Pierre è tornato a insegnare nel suo villaggio nel Ka… - TelevideoRai101 : Scuola: stop limite 36 mesi contratti - thatsror : Tre anni fa comprai 'Ciò che l'inferno non è', iniziai a leggerlo e poi stop. Purtroppo la scuola mi ha sempre pros… -

aldi 36, anche non continuativi, per idi lavoro a tempo determinato nella. Un emendamento al dl dignità presentato dalla maggioranza cancella ilai 36, previsto da settembre 2016, "per idi lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo,tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili".(Di sabato 21 luglio 2018)