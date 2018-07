Roma | scontrino con  una offesa consegnato  a una coppia di gay

Scontrino omofobo in un ristorante di Roma : "La proprietaria non ci ha neanche chiesto scusa" : Hanno chiesto il conto, dopo una cena in un ristorante di Roma, e sullo Scontrino hanno trovato la scritta "frocio". A denunciare l'episodio di omofobia, al sito LGBT Bitchyf e alla Gay Help Line è stato S., un ragazzo di 21 anni che insieme al suo fidanzato era andato a cena, giovedì scorso, alla locanda Rigatoni di via Domenico Fontana, vicino a piazza San Giovanni.I due hanno ordinato dei primi, chiedendo di sostituire il ...

Una coppia gay denuncia che un ristorante Romano avrebbe scritto "frocio" sullo scontrino : Dopo una cena al ristorante, al momento del conto, sullo scontrino trovano la scritta "frocio". Episodio di omofobia giovedì scorso a Roma, in via Domenico Fontana, vicino piazza San Giovanni, alla Locanda Rigatoni. A denunciare l'accaduto al sito Bitchyf S., un ragazzo gay di 21 anni che insieme al suo fidanzato era andato nel locale per trascorrere una serata tranquilla. I due hanno ordinato dei primi, chiedendo ...

Una coppia gay va in un ristorante a Roma e si ritrova la scritta 'frocio' sullo scontrino : Dopo una cena al ristorante, al momento del conto, sullo scontrino trovano la scritta 'frocio'. Episodio di omofobia giovedì scorso a Roma, in via Domenico Fontana, vicino piazza San Giovanni, alla ...

Una coppia gay va in un ristorante a Roma e si ritrova la scritta "frocio" sullo scontrino : Dopo una cena al ristorante, al momento del conto, sullo scontrino trovano la scritta "frocio". Episodio di omofobia giovedì scorso a Roma, in via Domenico Fontana, vicino piazza San Giovanni, alla Locanda Rigatoni. A denunciare l'accaduto al sito Bitchyf S., un ragazzo gay di 21 anni che insieme al suo fidanzato era andato nel locale per trascorrere una serata tranquilla. I due hanno ordinato dei primi, chiedendo ...

Sullo scontrino la scritta 'no pecorino - sì froc**' - ristorante Romano offende coppia gay : Episodio di omofobia per un ragazzo romano gay di 21 anni insieme al suo fidanzato che giovedì sera si sono recati 'alla Locanda Rigatoni, in via Domenico Fontana', vicino Piazza San Giovanni, per ...

Roma - Ristorante offende coppia gay : sullo scontrino scritte omofobe : E il portavoce del Gay Center, Fabrizio Marrazzo, chiede alla sindaca Raggi la revoca della licenza al locale