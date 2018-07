Ritiro farmaci con Valsartan | cosa sapere e come comportarsi in caso di contaminazione

Farmaci - Ema sul Ritiro Valsartan : in corso la revisione sull’impurezza : La valutazione del potenziale impatto sui pazienti dell’impurezza che ha portato nella prima settimana di luglio al ritiro di numerosi lotti di medicinali a base di Valsartan in tutta Europa “è prioritaria”. Lo sottolinea in un aggiornamento l’Agenzia europea del farmaco (Ema), annunciando che è in corso la revisione di questi medicinali per il trattamento dell’ipertensione “in relazione a un’impurezza ...