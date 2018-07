Morra | M5S | | Questione Stadio Crotone | l' Amministrazione si assuma le sue

Governo - Morra (M5s) contro Renzi : “Nostro presidente cita filosofi e letterati russi - lui i Jalisse e le serie televisive” : “Abbiamo voltato pagina. Lo si è visto: il nostro presidente del Consiglio ha cita to filosofi , sociologi, intellettuali e grandi letterati russi . Siamo abituati a quelli di prima che cita vano i Jalisse e le serie tv”. Sono le parole dell’intervento, nell’aula del Senato, di Nicola Morra , senatore del M5s, che ha preso in giro, nemmeno troppo velatamente, l’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi . L'articolo ...

Caso Fontana - i ministri M5s : “Non è il giorno delle polemiche”. Morra : “Frasi che fanno specie - ma ministro deve rispettare leggi” : Nel giorno della festa dei 5 Stelle a Roma nella piazza di Bocca della verità, dopo il giuramento del governo M5s-Lega, resta la polemica legata alle parole del neo ministro leghista alla Famiglia, Lorenzo Fontana contro le famiglie arcobaleno (“Non esistono”, ha dichiarato in un’intervista”). Dai ministri M5s, però, c’è poca voglia di commentare le parole del neo collega di governo: “Non è il giorno delle ...

Manifestazione M5s a Roma/ Diretta streaming video - atteso Grillo : Morra - “si vince quando si convince” : Manifestazione M5s a Roma oggi, 2 giugno 2018. Anche Beppe Grillo in piazza: da mobilitazione #IlMioVotoConta a festa governo. Le ultime notizie sull'evento pentastellato(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 20:09:00 GMT)

Governo - vox tra gli eletti M5s. Brescia : “Dobbiamo capire se la Lega sta giocando pulito o no”. Morra : “Lo scopriremo” : Lunga assemblea serale del Movimento 5 Stelle, dopo che Luigi Di Maio per rilanciare la nascita di un Governo M5S- Lega , ha proposto lo spostamento di Paolo Savona dal ministero dell’Economia a un altro dicastero. Tra fedeli alla linea ed altri parlamentari più scettici sulla conduzione delle trattative con la Lega da parte del capo politico M5S, davanti alle telecamere le posizioni diventano più sfumate e i pentastellati preferiscono ...

“Sulla giustizia Salvini lancia segnali preoccupanti per il M5s”. Parla Morra : Roma. L’acclamazione sarà pure stata un po’ improvvisata – “una goliardata di un attivista”, dicono i Parla mentari del M5s –, ma deve comunque aver fatto un certo rumore, se alla fine il post incriminato, girato per qualche ora sulle bacheche Facebook di deputati e senatori grillini, è stato rimosso

'Sulla giustizia Salvini lancia segnali preoccupanti per il M5s'. Parla Morra : ... che nella sua precedente vita insegnava infatti storia e filosofia alle scuole superiori, e forse anche per questo " quasi a voler ricordare, innanzitutto a se stesso, che la carriera politica per ...