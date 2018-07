Maltempo | danni e allagamenti nel Torinese e nell' Astigiano

Maltempo - Coldiretti Bologna : danni a colture nella Bassa Imolese : “danni ingenti” alle colture da seme e ai vigneti nella campagna della Bassa Imolese – a Sesto Imolese e Spazzate Sassatelli, a Molinella e nella frazione Sant’Antonio di Medicina – in seguito alle forti piogge del pomeriggio di ieri quando sono caduti 160 millimetri d’acqua tra le 17.30 e le 18.30. E’ quanto emerge dal primo monitoraggio di Coldiretti Bologna che ha rilevato i dati della ...

Maltempo - tromba d’aria tra Celle e Varazze : danni ai bagni : Una tromba d’aria ha danneggiato alcuni stabilimenti balneari tra Celle Ligure e Varazze: cabine scoperchiate, ombrelloni volati via, giochi per bambini danneggiati. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per mettere in sicurezza alcune situazioni. La tromba d’aria si è formata in mare e poi si è spinta sul litorale senza perdere forza. L'articolo Maltempo, tromba d’aria tra Celle e Varazze: danni ai bagni sembra essere il ...

Maltempo - allagamenti e danni a colture : 14.27 Una tromba d'aria ha danneggiato alcuni stabilimenti balneari tra Celle Ligure e Varazze, con cabine scoperchiate e ombrelloni volati via. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. In provincia di Pavia, a causa delle piogge insistenti sono caduti diversi alberi e ci sono stati allagamenti. Nel centro di Varese si è aperta una voragine profonda circa 4 metri. Gravi danni all'agricoltura sono stati provocati dalle piogge e dalle ...

Maltempo - forti piogge in Lombardia : danni all’agricoltura : Mais e soia distrutti e danni anche su pomodori, zucche e riso. E’ il primo bilancio fatto dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza del Maltempo che ieri sera ha colpito la zona a sud di Milano e un’ampia fascia tra i comuni di Concorezzo e Villasanta in provincia di Monza. Le conseguenze peggiori si sono registrate nell’area a est dell’abitato di Vimercate, dove una forte grandinata ha investito decine di ettari ...

Maltempo Trento : a Moena al via le procedure di rimborso danni : “La comunità di Moena ha dimostrato una straordinaria capacità di reazione, all’indomani della calamità naturale che l’aveva colpita. La Provincia è al suo fianco, con gli strumenti messi a disposizione dalla legge provinciale sulla Protezione civile, che disciplina la materia dei contributi e degli indennizzi a chi ha patito dei danni, secondo una logica che è innanzitutto quella del ripristino delle normali attività ...

Maltempo - temporali e grandine : danni e allagamenti in Piemonte e Lombardia. Colpiti ettari di campi coltivati : Forti temporali, raffiche di vento e grandine. È arrivata nella notte la perturbazione di origine atlantica prevista nei giorni scorsi, che ha portato la protezione civile a valutare con l’allerta gialla sulla Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, sulla Provincia Autonoma di Trento, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I forti temporali hanno causato diversi danni. Nel Torinese si è allagato il pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso, ...

Maltempo USA - violente tempeste ad est : tornado con venti di oltre 110 km/h e grandine di 10 cm provocano feriti e danni [GALLERY] : 1/21 ...

Maltempo - Coldiretti : “Danni da inizio estate - pioggia raddoppiata” : Una estate intervallata da nubifragi, bombe d’acqua, trombe d’aria e grandinate che si sono abbattuti a macchia di leopardo sul territorio nazionale con campi di mais distrutti, vigneti danneggiati, piante da frutto divelte, verdure e ortaggi perduti, serre crollate, campi allagati e tetti scoperchiati che hanno fatto salire ad oltre mezzo miliardo il conto dei danni alle campagne dall’inizio dell’anno. E’ quanto stima la Coldiretti nel ...

Maltempo - danni e allagamenti nel Torinese e nell’Astigiano : Maltempo, danni e allagamenti nel Torinese e nell’Astigiano La forte pioggia ha allagato il pronto soccorso di Chivasso, rimasto chiuso per un paio d’ore. Temperature scese di 10 gradi Continua a leggere L'articolo Maltempo, danni e allagamenti nel Torinese e nell’Astigiano proviene da NewsGo.

Maltempo Piemonte - forti temporali su Torinese e Astigiano : raffiche di vento e grandine - allagamenti e danni : Violenti temporali si sono verificati nella notte in Piemonte: particolarmente colpito il Torinese e l’Astigiano. Forte pioggia a Orbassano e Chivasso, dove si è allagato il pronto soccorso, chiuso per circa un paio d’ore per consentire ai vigili del fuoco di prosciugare l’acqua. Numerosi gli interventi effettuati anche in cantine, garage, sottopassi e strade. temporali, raffiche di vento e grandine anche sull’Astigiano: ...

Maltempo USA - catastrofici tornado devastano l’Iowa : decine di feriti - danni ingenti [FOTO e VIDEO] : 1/33 ...

Maltempo - Artea : “Le aziende del Mugello segnalino danni al portale” : Le aziende agricole del Mugello che hanno riportato danni a seguito degli eventi atmosferici del 15 luglio scorso potranno segnalarli sul portale Artea (Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura), attivando così la procedura per l’eventuale riconoscimento della calamità naturale. Lo riporta una nota in cui si aggiunge che “è questa l’immediata risposta della giunta regionale, attraverso l’assessorato ...

Maltempo : danni in Veneto - Zaia dichiara numerosi stati di crisi : Venezia, 18 lug. (AdnKronos) - Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi i decreti con i quali viene dichiarato lo Stato di crisi per una serie di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi tra maggio e luglio di quest’anno. Si tratta delle eccezionali avversità atmosfe

Maltempo - Coldiretti : “Agricoltura devastata - 500 miliardi di danni nel 2018” : E’ il Maltempo a farla da padrona nelle campagne di Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Marche, dove nubifragi con trombe d’aria e grandinate si sono abbattuti a macchia di leopardo su campi di mais, vigneti, frutteti, di verdure e ortaggi. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ultima perturbazione sulle regioni del Centro-Nord, che fa salire il conto dei danni ...