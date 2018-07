Uno spin-off de La Casa di Carta su Berlino è già nei piani di Netflix? Le dichiarazioni

Tour de France - vergogna durante la 12ª tappa : Froome spinto violentemente da Uno spettatore [VIDEO] : durante la salita durissima verso il traguardo, uno spettatore si è avvicinato a Froome sferrandogli un violento spintone Comportamento vergognoso di uno spettatore durante l’ultima salita della dodicesima tappa, forse la più dura di questo Tour de France. Il Team Sky sta compiendo il massimo sforzo per avvicinarsi alla testa della corsa, Thomas e Froome pedalano a tutta forza e a pieni polmoni. Ad un certo punto, un uomo si stacca ...

Stash Fiordispino : "Aggredito per difendere una donna - tutti guardavano ma nessUno interveniva" : Lo conosciamo per i suoi successi musicali con i The Kolors, ma qualche giorno fa il frontman cantante Antonio Fiordispino in arte Stash, è stato coinvolto in un aggressione capitata per difendere una donna che, litigando con il suo ragazzo, è stata picchiata in strada da quest'ultimo. Il giovane 29enne dopo l'episodio, ha voluto condividere il fatto con i suoi followers su Instagram, pubblicando uno scatto in cui compare con il volto ...

Avverte Uno strano formicolio alle gambe : 35enne scopre una tenia di cane nella spina dorsale : Una donna francese di 35 anni, che per tre mesi non riusciva a camminare e avvertiva uno strano formicolio alle gambe, ha scoperto di avere una tenia di cane nella sua spina dorsale. Il parassita comprimeva i nervi del midollo, rendendole la vita impossibile. "Non sappiamo come sia finito lì".Continua a leggere

Torino - lite e spintoni tra anziani in coda al mercato : 'Mi sei passato davanti'. Uno cade e muore : Clamoroso dramma nel torinese, ad Alpignano, dove un pensionato di 73 anni, Gianni Bonzani , è morto poco dopo il ricovero in ospedale per un'emorragia cerebrale dovuta ad una caduta: l'uomo, nel ...

Uno spin-off di Shadowhunters su Netflix? La Constantin Film pensa a come salvare la serie : Ci sarà uno spin-off di Shadowhunters? Non è bastato affittare un aereo o comprare uno spazio pubblicitario a Times Square. Il futuro della serie tratta dai romanzi di Cassandra Clare è ancora in bilico. Tuttavia, potrebbe esserci ancora una speranza. In seguito alla cancellazione dopo tre stagioni, i fan dello show Freeform stanno lottando sui social portando avanti la campagna #SaveShadowhunters. In questo modo, sperano di ottenere ...

Lite tra anziani al mercato di Alpignano : pensionato cade dopo Uno spintone e muore : Gianni Bonzani, 73 anni, è morto per uno spintone durante una Lite a un banco della frutta del mercato di Alpignano, nel Torinese. Da quanto emerso, il pensionato aveva litigato con un altro anziano di 77 anni per il rispetto della coda. L’uomo che ha provocato la caduta è stato arrestato dai carabinieri.Continua a leggere

Beach volley - World Tour 2018 Espinho. Samoilovs/Smedins rompono il digiUno. Ricardo : quattro anni di attesa per il podio numero 100 : Due anni meno qualche giorno dopo il trionfo del Major Series di Klagenfurt che anticipò di una settimana le Olimpiadi di Rio, Janis Smedins e Alexander Samoilovs tornano nel 4 Stelle di Espinho sul gradino più alto del podio di un torneo World Tour e lo fanno a completamento di una stagione di rilancio dopo le delusioni dell’anno scorso quando non riuscirono mai a salire sul podio. Per loro, invece, quest’anno la vittoria di Espinho ...

Velvet Collection - su RaiUno lo spin-off di Velvet che si tuffa negli anni Settanta : La galleria di moda più famosa di Spagna non ha affatto chiuso, ma raddoppia: dopo la fine di Velvet dopo quattro stagioni, infatti, debutta da questa sera, 3 luglio 2018, alle 21:25 su Raiuno, Velvet Collection, lo spin-off fortemente voluto dai fan della serie spagnola e prodotto anch'esso da Movistar+ per il canale neonato #0.Il legame con la serie originale è fortissimo, tanto che Velvet Collection si può considerare un vero e proprio ...

Saronno - morti in corsia : Cazzaniga "non volevo uccidere nessUno"/ Ultime notizie : medico respinge le accuse : Saronno, morti in corsia: Leonardo Cazzaniga, a processo, ha rilasciato oggi in aula dichiarazioni spontanee respingendo ogni accusa a suo carico. La deposizione del principale accusatore.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 20:29:00 GMT)

Pedro Alonso su Berlino ne La Casa di Carta 3 e 4 : “Nel cast grandi attori. Uno spin-off? Perché no” : La presenza di Pedro Alonso nei panni di Berlino ne La Casa di Carta 3 e 4 è una delle grandi incognite sul futuro della serie Netflix: dopo l'annuncio della messa in cantiere di una terza stagione e la rivelazione di una quarta già in programma, non resta che capire chi del cast originale tornerà nei nuovi episodi della serie sulla rapina alla Zecca di Stato Spagnola, attesi sulla piattaforma streaming nel 2019. ATTENZIONE ...

Rimini - ceffone al figlio che fuma Uno spinello : padre denunciato dai carabinieri : Rimini, ceffone al figlio che fuma uno spinello: padre denunciato dai carabinieri Il minorenne era stato sorpreso da una pattuglia a fumare hashish per strada con amici, a Cattolica: in caserma l’intervento del genitore ora accusato di abuso di mezzi di correzione Continua a leggere L'articolo Rimini, ceffone al figlio che fuma uno spinello: padre denunciato dai carabinieri proviene da NewsGo.

Schiaffo al figlio che fuma Uno spinello : denunciato il padre : L’episodio avvenuto all’interno della caserma dei carabinieri dove il minore era stato portato dopo essere stato sorpreso a farsi una canna. L’accusa è di abuso di metodi di correzione